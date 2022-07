Tanmay Bhat célèbre l’anniversaire de son chien avec une bannière de style politicien

Fêter l’anniversaire d’un animal de compagnie n’est pas un jeu d’enfant. Il faut de la planification, de l’arrangement et un souci du détail. Alors que certaines personnes peuvent organiser une fête d’anniversaire, d’autres préfèrent être plus discrètes et peut-être donner une friandise ou deux à leurs amis à fourrure. Pas le comédien Tanmay Bhat, cependant. Il a donné une tournure à ces célébrations d’anniversaire moyennes en réussissant à créer une affiche comme celle d’un politicien pour le deuxième anniversaire de son chien. “Chat a eu 2 ans et ses papas l’ont célébré comme il se doit”, lit-on dans la légende de la photo Instagram où il peut être vu avec trois de ses amis et son chien, assis juste devant l’affiche.

“Humare priy, wafaadar, imaandar, Chat OP”, lit-on sur l’affiche. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, l’image a réussi à rassembler plus de 200 000 likes. “Une véritable histoire d’amour”, a commenté l’humoriste Aishwarya. On voit plusieurs personnes féliciter le comédien pour son idée très créative. “J’adore la façon dont vous avez coordonné les couleurs”, a commenté un autre utilisateur d’Instagram.

Tanmay Bhatt fait souvent la une des journaux pour des raisons bizarres. Plus tôt, le mois dernier, il a donné le majeur à quelqu’un et l’individu a réussi à le transformer en un message de motivation LinkedIn. Nous sommes en 2022, tout ne doit pas être une leçon et les choses peuvent aller mal ces jours-ci, avec notre planète au bord d’une catastrophe climatique et d’une crise de santé mentale en spirale rapide, entre autres. Anuj Narang a rencontré Tanmay Bhat et après avoir pris un selfie, lui a posé un tas de questions. Bhat lui a donné le majeur, et par la suite, Narang a réussi à écrire un article sur LinkedIn sur « sortant », « entrant », « valeur » et « qualification ».

Tanmay Bhat a commenté: “Imaginez transformer un doigt du milieu en un lien dans [sic] Publier.” Tout n’a pas besoin d’avoir une doublure argentée. Pour reprendre les mots d’un certain Taylor Swift, il faut parfois accepter la grimace.

Ce type de motivation est de plus en plus critiqué sur les réseaux sociaux. Récemment, Raj Shamani, fondateur d’un podcast sur l’entrepreneuriat appelé Figuring Out, s’est fait troller pour un tweet sur l’amour du “grind”. Dans une société surmenée qui accorde une importance démesurée au « hustle », le « grind » est souvent célébré alors même que les hustlers frôlent le burnout.

