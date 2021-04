L’Administration de la sécurité maritime du Shandong a confirmé qu’un déversement s’était produit après que le pétrolier, propriété de Symphony Shipholding SA et NGM Energy, ait eu une collision avec le vraquier « Sea Justice » à 8h50 heure locale (00h50 GMT) mardi.

Des images ont été partagées sur les réseaux sociaux prétendant montrer que le pétrolier « A Symphony » a subi une rupture de double coque, ce qui l’a amené à fuir de l’huile dans l’eau environnante.

🛢 Photos apparemment d’une Symphonie ayant une brèche de double coque à l’extérieur de Qingdao. ~ @suezmaxdailyhttps://t.co/EjY1qHgTzdpic.twitter.com/DtysXta2wa – PiQ (@PriapusIQ) 27 avril 2021

Symphony Shipholding SA et NGM Energy n’ont pas encore publié de déclaration publique sur l’abordage, mais Goodwood Ship Management, qui exploite le navire, a été cité par Reuters confirmant que « Une quantité d’huile [has been] perdu dans l’océan.

La force de l’impact sur le côté avant bâbord a provoqué une brèche au niveau du ballast n ° 2 bâbord… Tous les membres de l’équipage ont depuis été comptabilisés et il n’y a pas eu de blessés.

La mer Jaune est une région située entre la Chine continentale et la péninsule coréenne, et la marée noire menace d’avoir des impacts environnementaux et économiques, car elle pourrait perturber l’un des plus grands terminaux de pétrole de Pékin après que les responsables ont ordonné à tous les navires de rester à 10 miles nautiques de la zone. . Qingdao représente actuellement environ un quart de la capacité de traitement du pétrole brut de la Chine.

Les responsables sont actuellement en train de répondre à l’urgence et n’ont pas fourni d’évaluation des niveaux de pollution ou de l’ampleur du déversement.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!