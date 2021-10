Tanker suivi par 20 PILOTES désespérés pour l’essence

UN CITERNE a été suivi par 20 CONDUCTEURS qui avaient désespérément besoin d’essence – seulement pour découvrir qu’il ne transportait même pas de carburant.

Johnny Anderson transportait plus de 44 tonnes de ciment vers un chantier de construction dans le Northamptonshire lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était suivi.

Johnny Anderson a été suivi par 20 voitures sur un chantier Crédit : Johnny Anderson

Les chauffeurs pensaient que son camion-citerne était rempli d’essence – alors qu’il s’agissait en fait de ciment Crédit : Johnny Anderson

Une fois qu’il a pris le virage pour l’amener à l’entrée du site à Overton, les 20 voitures ont continué à le suivre.

Mais une fois qu’il a atteint le lotissement, il a entendu des dizaines de voitures klaxonner.

Il a déclaré: a déclaré: «L’homme à l’avant a baissé sa vitre et m’a demandé à quelle station-service j’allais.

« Quand j’ai dit que non, il m’a demandé ‘Pourquoi pas ?’ et quand j’ai dit que je ne transportais pas d’essence, il a en fait dit ‘Vous auriez pu vous arrêter et nous dire que vous n’étiez pas un camion-citerne.’

« Je ne pouvais pas le croire… Je suis juste allé à fond de McEnroe et j’ai dit ‘Tu ne peux pas être sérieux !’

« Puis le gars derrière m’a demandé où se trouvait la station-service la plus proche. Cela dépasse la croyance.

Johnny a déclaré qu’il avait trouvé la situation « assez drôle » – mais que s’il avait transporté de l’essence, il aurait appelé la police.

Il a expliqué que c’est parce que les chauffeurs de pétroliers sont formés pour appeler à l’aide s’ils remarquent qu’ils sont suivis.

Il a ajouté: « Les suivre met une pression supplémentaire sur les conducteurs déjà sous pression sans avoir à se soucier des crétins absolus. »

Cela survient alors que d’innombrables pompes fonctionnent toujours à vide dans tout le pays, la crise du carburant étant un « vraiment gros problème » à Londres et dans le sud-est, selon la Petrol Retailers Association (PRA).

Des files de conducteurs ont serpenté le long des routes à l’extérieur des stations-service à partir de 1 heure du matin ce matin, les conducteurs cherchant désespérément à être les premiers à ouvrir.

Et maintenant, 200 soldats devraient commencer à livrer de l’essence lundi dans le but de mettre fin à la crise après avoir suivi un cours intensif pour poids lourds.

Le président de la Petrol Retailers Association (PRA), Brian Madderson, a averti aujourd’hui que les pénuries de carburant s’aggravent dans certaines parties du pays.

Il a déclaré à l’émission BBC Radio 4 Today: « À Londres et dans le sud-est et peut-être dans certaines parties de l’est de l’Angleterre, la situation a empiré. »

M. Madderson s’est félicité de l’annonce du déploiement de chauffeurs militaires à partir de lundi, mais il a averti que cela n’aurait qu’un impact limité.

« Ce ne sera pas la panacée majeure », a-t-il déclaré. « C’est une grande aide mais en termes de volume, ils ne pourront pas transporter autant.

« Nous avons besoin d’une priorisation des livraisons aux stations-service – en particulier les indépendantes que sont les sites de vente au détail de quartier – à Londres et dans le sud-est dès maintenant. »