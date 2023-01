Tank Talks organise la 5e édition annuelle des honneurs urbains “Awesome”

La 5e édition annuelle des Urban One Honors célébrera des icônes culturelles de premier plan, et l’hôte de la célébration partage en exclusivité ce qui s’est passé.

Comme indiqué précédemment, les prix de cette année ont été surnommés “Urban One Honors : Icons of the Culture”, diffusera CE SOIR à 19 h 00 ET/18 h 00 CT le Télévision 1 et Cléo TV et mettre en lumière des imprésarios percutants qui ont fait des progrès remarquables dans les médias, la musique, l’éducation, les arts et notre communauté.

Les lauréats estimés de cette année sont LL Cool J, icône du divertissement;

Bobby Brown, Phénix;

Pharrell Williams, Innovation musicale ;

David & Tamela Mann, Impact inspirant ;

et, membre du Congrès Maxine Waters, pour l’ensemble de ses réalisations.

Le spectacle s’ouvre sur des légendes ornant la scène avec un hommage emblématique au 50e anniversaire du hip-hop et la soirée étoilée est animée par le chanteur / compositeur Tank.

Lors du grand soir, Tank a foulé le tapis violet aux côtés de sa femme Zena Foster…

et il a également donné à BOSSIP des détails exclusifs sur ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre lorsqu’ils se connectent.

“Je suis ravi de voir tous nos lauréats”, a déclaré Tank tout en notant que l’émission célèbre également 50 ans de hip-hop. “Nous nous mêlons également de l’espace gospel, de l’espace politique, ça va être un spectacle génial et je serai votre narrateur.”

En marchant sur le tapis, nous avons également demandé à Tank de réfléchir à la première fois qu’il a entendu l’une de ses chansons à la radio, étant donné que les Urban One Honors sont présentés par notre société mère appartenant à la merveilleuse maven des médias, Mme Cathy Hughes.

“Je me souviens d’avoir entendu “Peut-être que je mérite” à la radio alors que je voyageais dans une camionnette à travers la ceinture biblique avec mon groupe, les choristes, toute l’équipe. Nous étions dans une camionnette allant de ville en ville et je suis à l’arrière de la camionnette et ça arrive… tout le monde se retourne et me regarde et dit ; “C’est à la radio!” “L’un des meilleurs moments de tous les temps, tout a commencé à partir de là. C’était l’an 2000 et nous voici [today].”

De plus, Tank (bien sûr) nous a bénis avec un titre BOSSIP pour commémorer son grand moment en organisant la remise des prix exclusive.

“Le débardeur stupide et sexy va accueillir les honneurs urbains – holla à ton garçon!” dit le chanteur.

Ça se passe le jour du MLK ! Connectez-vous à la 5e édition annuelle des #UrbanOneHonors alors que nous célébrons nos #IconsOfTheCulture ! Ne manquez pas la première CE SOIR à 7/6c sur @tvonetv et rejoignez-nous sur Twitter @tvonetv en utilisant le hashtag #UrbanOneHonors !