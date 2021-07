Tanishaa Mukerji s’ouvre sur des comparaisons constantes avec sa sœur Kajol

La fille cadette de l’acteur vétéran Tanuja, Tanishaa Mukerji, a récemment rappelé l’époque où elle était implacablement comparée à sa sœur, l’actrice Kajol, qui a connu du succès dans l’industrie cinématographique et continue de dominer le cœur de ses fans avec ses performances exceptionnelles. En fait, la mère de Tanisha, Tanuja, faisait également fureur à l’époque. Par conséquent, être à la hauteur des attentes d’une famille de superstars n’a pas été facile pour elle, mais Tanishaa a choisi sa propre voie.

Dans une récente interaction avec ETimes TV, Tanishaa, tout en parlant de ses insécurités, a déclaré: « Nous avons tous vécu de tels moments dans la vie. Les insécurités vont de pair avec votre vie. Si vous n’êtes pas en insécurité, vous n’essayerez pas d’en faire plus. que ce que vous avez dans la vie. Il y a certains moments dans la vie où vous ne vous sentez pas en sécurité, puis vous passez de ces émotions en pensant que la vie est trop courte. J’ai définitivement ressenti de telles insécurités.

Tanisha a également rappelé la phase où on lui a demandé de rivaliser avec sa sœur Kajol et a été comparée à elle. Elle a déclaré: « Il y a eu des moments dans la vie au début de ma carrière où tout le monde me regardait et s’attendait à ce que je ressemble à Kajol, que j’agisse comme Kajol et que je batte Kajol. Je me disais: » Je ne peux pas être elle. des yeux verts, beaucoup plus grand que moi, des cheveux bouclés et elle ne me ressemble pas du tout.’ Je suis sûr qu’elle a dû aussi l’avoir quand maman (Tanuja) était inquiète. Nous avons géré cela et heureusement pour nous, nous avons une mère formidable, qui a cette incroyable confiance en elle. Elle nous disait : « Vous devez briller, vous êtes une personne et vous devez être vous-même.' »

Partageant si les comparaisons la dérangeaient ou non, Tanisha a déclaré: « Ces choses vous affecteraient quand vous êtes plus jeune. Même maintenant, lorsque les gens font des comparaisons, je me sens triste pour eux. Cela peut sembler un peu égoïste de ma part, mais je ne calcule pas dans mon cerveau. Il n’y a pas deux personnes dans ce monde qui peuvent être comparées.

Tanishaa a également abordé son parcours potentiel vers la maternité. Elle a dit à quel point elle se sentait en conflit autour de son 39e anniversaire, mais savait qu’elle voulait congeler ses ovules et l’a fait après consultation. Tanishaa a également révélé qu’elle voulait congeler ses ovules à l’âge de 33 ans. Cependant, son médecin lui a déconseillé de le faire à un si jeune âge, affirmant que cela aurait des conséquences néfastes sur sa santé.

Tanishaa a ajouté que la maternité est un choix personnel et qu’il est normal pour les femmes de ne pas avoir d’enfants. « Ce n’est pas grave pour les femmes de ne pas avoir d’enfants. Ce n’est pas la seule vocation de votre vie. C’est normal de ne pas se marier, de ne pas être en couple et de ne pas se définir avec un homme à côté de vous. »