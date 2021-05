Tanishaa Mukerji fait allusion à un cadeau qu’elle a cousu pour sa nièce Nysa Devgan

Les enfants d’Ajay Devgn et de Kajol, Nysa Devgan et Yug Devgan, sont les pommes des yeux de toute la famille. Lors des anniversaires des enfants ou de tout autre jour spécial, toute la famille, y compris leur tante Tanishaa Mukerji, rédige des notes spéciales sur les pages des médias sociaux. Maintenant le ‘Neal ‘n’ NikkiL’acteur a pris son histoire Instagram et a partagé une photo du haut au crochet qu’elle a cousu. D’après sa légende, il semble que Tanishaa l’ait cousue pour Nysa.

Sur la photo, on peut voir un haut au crochet en laine rose et jaune. Mukerji l’a légendé comme suit: « Fait ceci pour ma mignonne de 18 ans! S’amuser au crochet dans ce verrouillage maintenant prolongé. »

Pendant ce temps, Nysa a célébré son 18e anniversaire le 20 avril et Tanishaa a posté une série de photos avec elle et une jolie légende. Elle a écrit: « Joyeux 18ème anniversaire mon papillon chéri Lil. Ma fashionista, mon singe, mon artiste, ma gymnaste, mon premier bébé! Tu étais le meilleur cadeau que ta mère et ton père m’ont offert et je t’ai vu grandir si bien que je peux n’attends pas de te voir déployer tes ailes et voler! @nysadevgan PS (tu peux voir que le rose est notre couleur préférée). «

Parlant de Nysa, elle étudie actuellement l’hospitalité internationale à l’Institut Glion de l’enseignement supérieur à Montreux, en Suisse.

Auparavant, elle a terminé sa scolarité à Singapour et pour ses études supérieures s’est inscrite au prestigieux institut situé en Europe. Pendant ce temps, jusqu’à présent, Ajay et Kajol n’ont pas déclaré que Nysa suivrait leurs traces et rejoindrait le monde du cinéma.