Taniela Tupou soutenue pour le match revanche avec Ellis Genge dans le décideur de la série Australie-Angleterre | Actualités du rugby à XV

Taniela Tupou a été soutenue pour revenir plus forte lors du test décisif entre l’Angleterre et l’Australie

Malgré toutes les discussions et les incendies dans la préparation, il n’y a eu qu’un seul vainqueur dans la bataille entre Ellis Genge et son homologue Taniela Tupou lors du deuxième test entre l’Angleterre et l’Australie samedi dernier.

Bien qu’il ait saisi ce qui s’est avéré être un peu plus qu’un essai de consolation pour les Wallabies, le retour de Tupou au premier rang après plus de deux mois d’absence avec une blessure au mollet est tombé à plat car il a été pénalisé quatre fois et pénalisé quatre fois.

La victoire 25-17 de l’Angleterre à Brisbane signifie que les équipes se dirigent maintenant vers Sydney avec la série à égalité et 1-1 et le trophée Ella-Mobbs toujours à gagner, et le ‘Tongan Thor’ a été soutenu par l’entraîneur des attaquants australiens Dan McKellar pour être dans un meilleur endroit pour relever le défi de Genge.

Union internationale de rugby en direct Vivre de

“Taniela, premier match de retour après une longue période d’absence, il a fait de très bonnes choses”, a déclaré McKellar à propos de la tête serrée avant le troisième test, qui est exclusivement en direct sur Sports du ciel.

“Je pense que son portage du ballon était excellent et il aura appris quelques choses dans et autour de la mêlée et quelles tactiques anglaises étaient là et seront meilleures pour la course.

“Avec 50 minutes de foot à bord maintenant … il ne fait aucun doute qu’il sera dans un meilleur endroit samedi soir.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Taniela Tupou a obtenu un essai vers la fin de la première mi-temps pour garder l’Australie dans le match Taniela Tupou a obtenu un essai vers la fin de la première mi-temps pour garder l’Australie dans le match

En plus de prendre le dessus sur Tupou dans leur bataille personnelle, Genge a laissé une impression durable sur le capitaine australien Michael Hooper après l’avoir aplati lors d’un report à peine 30 secondes après le début de la compétition au Suncorp Stadium.

Il y a peu d’accessoires de 6 pieds 1 pouces, 19e partout dans le monde, dotés de l’accélération du rythme de Genge et c’est un atout dont l’entraîneur anglais de force et de conditionnement Jon Clarke a pris note avec le joueur de 27 ans.

“L’accélération et la vitesse d’Ellis Genge pour un rameur avant sont absurdes”, a déclaré Clarke au Association de presse. “Il pèse 118 kg et avec son accélération, il peut battre beaucoup de monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nous avons parlé au chef de la force et du conditionnement de l’Angleterre, Jon Clarke, pour savoir comment ils alimentent l’équipe lors de leur tournée en Australie. Nous avons parlé au chef de la force et du conditionnement de l’Angleterre, Jon Clarke, pour savoir comment ils alimentent l’équipe lors de leur tournée en Australie.

“Si vous lui faisiez courir 10 minutes, il n’irait probablement nulle part, mais quand il accélère fort, il n’y a pas grand monde qui peut vivre avec ça.

“Michael Hooper l’a senti ! Une fois qu’Ellis a attrapé le ballon, la force qu’il a produite sur deux mètres était incroyable.”

Rechercher les attributs physiques déterminants des individus et les exploiter du mieux possible, c’est ainsi que Clarke, qui a rejoint le personnel de l’entraîneur-chef Eddie Jones avant la Coupe du monde de rugby 2019 et a fait partie de l’équipe des coulisses de Warren Gatland pour la tournée des Lions britanniques et irlandais 2021, aborde son travail.

L’accélération et la vitesse d’Ellis Genge pour un rameur avant sont absurdes. Il pèse 118 kg et avec son accélération, il peut battre beaucoup de monde. L’entraîneur de force et de conditionnement de l’Angleterre Jon Clarke

En effet, l’ancien talonneur de la ligue internationale de rugby des Warrington Wolves et de Grande-Bretagne met davantage l’accent sur l’exploitation des forces des joueurs que sur la simple amélioration de leurs faiblesses.

“Il y a d’autres joueurs pour lesquels nous devons jouer un peu plus longtemps et vous voulez plus d’endurance de leur part, mais pour Ellis, c’est sa force – sa capacité d’accélération répétée”, a déclaré Clarke.

“Les gens demandent toujours” quelle est la faiblesse de ce joueur ou de celui-là? “. Eh bien, nous travaillons sur ceux-ci, mais nous essayons également de transformer leurs forces en super forces et Ellis est l’un de ces joueurs. “

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du deuxième test entre l’Australie et l’Angleterre, à Brisbane Faits saillants du deuxième test entre l’Australie et l’Angleterre, à Brisbane

Un autre joueur qui enthousiasme Clarke est dans la division des arrières sous la forme de l’ailier de 19 ans Henry Arundell, dont le premier essai spectaculaire après avoir quitté le banc des remplaçants lors de la première défaite de l’Angleterre en test a été l’un des rares points positifs de ce match.

Comme pour Genge, l’accélération de l’Irlandais de Londres excite Clarke et le joueur de 43 ans établit une comparaison avec les attributs mentaux et physiques montrés par la sensation de code croisé Jason Robinson pendant ses jours de jeu.

“Il a cette combinaison de rythme, de puissance et un bon cerveau de rugby instinctif”, a déclaré Clarke à propos d’Arundell. “Il est très, très fort avec un centre de gravité bas.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le débutant anglais Henry Arundell a marqué un essai de nulle part avec sa première touche contre l’Australie, laissant une forte impression sur le public local Le débutant anglais Henry Arundell a marqué un essai de nulle part avec sa première touche contre l’Australie, laissant une forte impression sur le public local

“Mais ce qui m’impressionne le plus, c’est son passage du jogging à très rapide en très peu de temps. Si vous regardez son essai, au mieux il fait du jogging quand il reçoit le ballon, puis bang – il passe de la production pas beaucoup de force à des charges de force très rapidement.

“La vitesse maximale n’est pas si pertinente dans le rugby à part les poursuites au coup de pied; c’est cette accélération très, très rapide dans l’évasion qui vous sépare des autres joueurs. Henry a ça.”

Regardez l’Australie et l’Angleterre s’affronter lors du match décisif de la série au Sydney Cricket Ground samedi, en direct sur Sky Sports Action et Main Event à partir de 10h15 (coup d’envoi à 10h55).