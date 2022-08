Tania Sachdev brille dans la victoire de l’équipe féminine indienne aux Olympiades d’échecs

Tania Sachdev s’est battue longuement et durement pour engranger un point précieux alors que l’Inde A a enregistré une victoire sensationnelle de 2,5-1,5 contre la Hongrie lors du match de quatrième tour de la section féminine de la 44e Olympiade d’échecs à Mamallapuram, Chennai, lundi. Après que Koneru Humpy, Dronavalli Harika et R Vaishali se soient soldés par un match nul lors de leurs rencontres respectives, Sachdev a brillamment relevé le défi. Elle a battu Zsoka Gaal pour gagner un point décisif ainsi que le match pour l’équipe.

« C’était une position difficile et j’étais conscient que nos deux planches s’étaient soldées par un match nul. Nous avions un adversaire fort et maintenant il est temps que nous affrontions des équipes plus fortes. Donc, je pense que nous devons être prêts pour la compétition. Nous attendons avec impatience le prochain match », a déclaré Sachdev après le match.

« Les équipes sont bien équilibrées et il est très important de prendre un tour à la fois. Tous les matchs d’aujourd’hui ont été bien disputés », a déclaré Abhijit Kunte, entraîneur de l’équipe indienne A féminine. Vantika Agrawal, prolongeant sa course gagnante, a décroché le point gagnant pour l’équipe tandis que les trois autres matchs se sont soldés par des matchs nuls.



Pendant ce temps, lors d’une surprise majeure lors de la quatrième journée, l’ancien challenger du championnat du monde Fabiano Caruana des États-Unis a été battu par Nodirbek Abdusattaarov d’Ouzbékistan. Avec l’aide des efforts du prodige de 17 ans Abdusattaarov, l’Ouzbékistan a tenu les États-Unis, tête de série numéro 1, parsemés d’étoiles, à un match nul 2-2. . Gukesh et Nihal Sarin ont remporté des victoires tandis que R Praggnanandhaa et Raunak Sadhwani ont concédé des nuls.

Gukesh a joué un match fantastique contre Daniele Vocaturo, qui avait tenu Magnus Carlsen en échec dimanche. Dans une partie Queen’s Gambit Declined, Gukesh s’est lancé dans une frénésie de saisie de pion avec des coups tactiques et a empoché le point après 34 coups lorsque sa reine, sa tour et son fou ont entouré le roi de son adversaire. L’Inde A, deuxième tête de série, a quant à elle tenu un match nul 2-2 face à la France avec les quatre points partagés par le plateau tandis que l’Inde C a perdu contre l’Espagne par un score de 1,5-2,5.

