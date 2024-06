Tanguy Ndombele et les impitoyables appels de Tottenham dans le cadre de la refonte estivale d’Ange Postecoglou

Tottenham a déjà pris des décisions cet été en ce qui concerne la planification de la saison 2024/25 et au-delà. Quelques mois très importants pour le club alors qu’il cherche à ajouter encore plus de qualité à l’équipe d’Ange Postecoglou dans sa quête pour remporter des honneurs majeurs. Les accords que les Spurs finaliseront d’ici la fin août auront un grand mot à dire sur le déroulement de leur saison. dehors.

Postecoglou a profondément marqué le club de son empreinte depuis son arrivée du Celtic en juin dernier et il continue désormais de transformer son effectif pour l’aider à concrétiser ses grandes ambitions en N17. Alors que les clubs ont confirmé leurs listes retenues et publiées la semaine dernière, les Spurs ont annoncé que Japhet Tanganga et Ryan Sessegnon seraient deux des joueurs qui quitteraient le Tottenham Hotspur Stadium une fois leurs contrats actuels expirés fin juin.









Tottenham avait la possibilité de prolonger d’un an les contrats des deux joueurs, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Les décisions mettent clairement en évidence un sentiment de cruauté lorsqu’il s’agit de remodeler l’équipe et de planifier l’avenir.

D’autres décisions importantes doivent être prises au club cet été afin que Postecoglou se retrouve avec un groupe de joueurs qui, selon lui, peuvent continuer et apporter l’argenterie indispensable au stade Tottenham Hotspur. L’un des appels auxquels sont confrontés les Lilywhites concerne Tanguy Ndombele.

Signé depuis Lyon à l’été 2019 dans le cadre d’un accord d’une valeur de 59,5 millions de livres sterling (60 millions d’euros, avec des incitations pouvant atteindre 10 millions d’euros), début juillet marquera le début de la dernière année du contrat de Ndombele en la capitale. Cependant, il pourrait même ne pas entamer les 12 derniers mois de son contrat au Tottenham Hotspur Stadium, car football.londres Il semble que les Spurs soient en pourparlers avec le milieu de terrain pour mettre fin à la dernière année de son contrat.

Alors que dans un monde parfait, Tottenham serait en mesure de vendre Ndombele cet été et de lui rapporter des honoraires, la forme du joueur de 27 ans au cours des dernières saisons signifiait que cela allait toujours être difficile. Même un prêt temporaire à l’ancien club de Lyon n’a pas permis d’améliorer son jeu, Ndombele ayant ensuite connu de nouvelles périodes de prêt décevantes avec Naples et Galatasaray.

Le natif de Longjumeau a remporté des titres de champion avec ses deux derniers clubs prêtés mais il a joué un rôle extrêmement minime dans leur succès. Pour Galatasaray cette saison, Ndombele a joué 454 minutes en 19 matches de championnat – ce qui équivaut à un maigre 23,9 minutes par apparition – et il a également fait sept autres apparitions en coupe pour les géants turcs.

Le stock de Ndombele est si bas en ce moment et cela ne devrait pas du tout être le cas étant donné le talent incontestable qu’il a dans le casier. L’ancien international français a séduit de nombreux fans avec ses compétences, sa rapidité et sa capacité à battre son adversaire, mais le manque de cohérence dans son jeu et son incapacité à utiliser pleinement son talent ont laissé ses anciens managers incroyablement frustrés.

Pour cette raison, associé à ses salaires élevés et au montant d’argent dépensé par le club pour le recruter depuis Lyon, Ndombele restera sans doute l’une des pires recrues de Tottenham. Les deux parties doivent se séparer, le joueur devant trouver un nouveau club où il pourra remettre sa carrière sur les rails.

À l’heure où Tottenham a pris des décisions impitoyables concernant Tanganga et Sessegnon, il faut désormais faire la même chose avec Ndombele alors que Postecoglou planifie l’avenir. En août 2021, Tottenham a confirmé la résiliation mutuelle du contrat de Serge Aurier.





L’Ivoirien, à qui il restait encore un an de contrat, avait été pressenti pour partir cet été-là, mais un départ permanent ne s’était toujours pas concrétisé dans les heures précédant la date limite des transferts estivaux. Un peu plus d’un mois plus tard, Aurier a signé un accord avec le club espagnol de Villarreal jusqu’à la fin de la campagne 2021/22.

En janvier 2023, Matt Doherty était un autre joueur dont le contrat était également résilié. Semblant prêt à rejoindre l’Atletico Madrid en prêt avant que Tottenham ne réalise rapidement qu’un accord de prêt n’était plus possible car huit joueurs étaient déjà en prêt international, le contrat de l’international irlandais, qui restait encore 18 mois à courir, a été résilié en lui ordonne de se diriger vers la capitale espagnole.





Ndombele semble désormais sur le point de devenir le dernier joueur de Tottenham à voir son contrat résilié. Tout cela deviendra clair au cours des prochains jours, à mesure que les Spurs mettront en place leurs plans pour la saison à venir.

