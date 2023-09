Tanguy Ndombele et Davinson Sanchez complètent le transfert de Galatasaray et pourraient affronter l’ancien coéquipier de Tottenham Harry Kane en Ligue des champions

Tottenham a confirmé les départs de Tanguy Ndombele et Davinson Sanchez vers le club turc de Galatasaray.

Au cours de l’été, Ndombele était lié à un départ des Spurs alors que le patron Ange Postecoglou a admis que son équipe était « trop ​​grande ».

3 Ndombele est désormais prêt pour son troisième passage loin des Spurs Crédit : Getty

3 Et Sanchez s’en va après six ans de service Crédit : Getty

Il a bénéficié d’un prêt réussi la saison dernière à Naples alors qu’ils remportaient leur premier titre de Serie A depuis 1990.

Ndombele, qui n’a pas du tout joué pour les Spurs cette saison, est désormais prêt pour une autre saison loin du nord de Londres, Galatasaray le prêtant avec option d’achat.

Pendant ce temps, Sanchez rejoint Galatasaray pour un accord permanent estimé à environ 12,8 millions de livres sterling.

Avec Galatasary tiré au sort dans le groupe A pour les phases de groupes, le duo semble prêt à retrouver son ancien coéquipier des Spurs Harry Kane.

Le mois dernier, l’attaquant a finalisé son transfert au Bayern Munich depuis le nord de Londres dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 100 millions de livres sterling.

Kane a marqué 280 buts pour les Spurs en 435 apparitions, et il ne lui a pas fallu longtemps pour montrer une forme aussi impressionnante au Bayern.

Le joueur de 30 ans a déjà marqué trois fois lors de ses quatre premiers matches pour le club, qui espère pouvoir les mener à la gloire européenne.

Dans le groupe A se trouvent également Manchester United, une équipe contre laquelle Ndombele n’a gagné qu’une seule fois en quatre rencontres au cours de sa carrière.

3 Kane a prospéré loin des Spurs Crédit : Getty

Le FC Copenhague affrontera également la nouvelle équipe de Ndombele et Sanchez, les deux clubs se rencontrant le 20 septembre en Turquie.

Les débuts de Ndombele et Sanchez pour Galatasary, qui ont également recruté respectivement Hakim Ziyech et Wilfried Zaha de Chelsea et Crystal Palace, pourraient avoir lieu le week-end précédent.

Ils doivent affronter Samsunspor en Super Lig, les champions de Turquie étant troisièmes du classement après trois matchs.