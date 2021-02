Tanguy Ndombele détaille le chat de Paul Pogba avant de travailler avec Jose Mourinho

Tanguy Ndombele admet avoir parlé à Paul Pogba de ses difficultés avec Jose Mourinho.

La star de Manchester United a été signée par le Special One et a joué sous lui pendant un peu plus de deux ans à Old Trafford.

Mourinho, salué pour sa gestion masculine plus tôt dans sa carrière, a rendu public ses critiques à l’égard de certains joueurs.

Il n’a pas pu tirer le meilleur parti de Pogba et le duo a été vu avoir ce qui semblait être une divergence d’opinion menant au limogeage de Mourinho.

Ndombele est maintenant dirigé par le joueur de 58 ans et a également été critiqué par le public.

L’ancien lyonnais ne voit cependant pas de parallèles entre son expérience et celle de son compatriote.

« Nous avons parlé, nous en avons parlé mais très rapidement », a-t-il déclaré à football.london.

«Ce n’était pas comme s’il m’avait donné des conseils car nos situations étaient complètement différentes.