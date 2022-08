Tangled Summer Saga d’Aspen : le riche développeur contre le journal local

Selon des documents judiciaires, M. Doronin est né dans ce qui était alors Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg, et a renoncé à sa citoyenneté soviétique après avoir quitté l’Union soviétique en 1985. Il est un citoyen suédois qui vit en Suisse et n’a jamais eu la citoyenneté russe, disent ses avocats.

En 1993, M. Doronin a fondé une société de développement immobilier en Russie qui a construit des dizaines d’immeubles résidentiels, commerciaux et de bureaux à Moscou, selon les archives judiciaires. Dans la plainte en diffamation contre The Aspen Times, les avocats de M. Doronin ont déclaré qu’il avait gagné son argent de manière légitime, sans pots-de-vin ni corruption, et qu’il n’avait aucune affiliation avec le président Vladimir V. Poutine.

Après l’invasion russe, M. Doronin a publié une déclaration sur LinkedIn pour dénoncer “l’agression de la Russie contre l’Ukraine et souhaiter ardemment la paix”.

Dans un courriel, M. Doronin a déclaré que «l’énergie particulière» d’Aspen l’avait amené à chercher des opportunités d’investissement et de développement là-bas après des années de visites pour skier et assister à des événements culturels estivaux. Il a dit qu’il prévoyait de construire un hôtel sur la propriété et qu’il se rendrait à Aspen pour rencontrer des responsables locaux et d’autres personnes.

Il a déclaré avoir poursuivi le journal en avril “pour remédier à des inexactitudes factuelles qui avaient un impact négatif”.