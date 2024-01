Tandem propose une application aux « couples modernes » pour gérer leurs finances ensemble et séparément

Mélanger les finances peut être une entreprise effrayante pour les personnes qui ont décidé de partager leur vie. Étant donné que les gens se marient plus tard dans la vie, cela signifie souvent emménager avec quelqu’un avant que les noces n’aient lieu – si jamais elles le font.

C’est le dilemme auquel Michelle Winterfield a été confrontée lorsqu’elle a emménagé avec son partenaire quelques années avant de se marier. Ils ont eu toutes les conversations habituelles : ouvrir un compte conjoint et avoir des cartes de crédit communes.

“Il est difficile de construire une vie en tant que couple non marié”, a déclaré Winterfield à TechCrunch. “Et comme les couples se marient plus tard dans la vie, il y a une réticence à combiner leurs finances, mais ils veulent quand même en tirer les avantages.”

Lorsque Winterfield, qui était un investisseur en capital-investissement à Wall Street, n’a pas pu trouver une application axée sur ce qu’elle appelle « le couple moderne », elle et son co-fondateur Daniel Couvreur, un ancien banquier d’investissement, ont décidé d’en créer une. il y a des années.

Leur résultat est Tandem, une application fintech qui aborde les premiers jalons financiers des couples et évolue avec la relation via des fonctionnalités de planification, d’épargne et de dépenses. L’application par abonnement a été lancée en août 2023.

« Nous étions tous les deux fatigués d’utiliser Venmo pour partager le loyer, l’épicerie et de nombreuses autres dépenses avec nos proches, et nous n’avons vu aucun attrait dans une carte de débit/compte commun – qui veut renoncer aux points de carte de crédit/remise en argent et négocier avec la douleur d’ouvrir un compte joint + de combiner les finances ? Couvreur a écrit dans un article sur LinkedIn il y a deux ans.

Comment ça fonctionne

Les utilisateurs s’installent sur Tandem en quelques minutes. Une personne se connecte et invite son partenaire. Tous deux connectent leur carte de crédit et/ou leur carte de débit. Tandem génère des transactions, cependant, chaque partenaire ne voit que ce que l’autre veut qu’il voie, a déclaré Winterfield.

Les couples peuvent configurer des transferts d’argent automatisés dans une cagnotte de dépenses partagée et la consacrer à certaines dépenses, par exemple le loyer ou Netflix. Plus de 25 000 couples utilisent actuellement Tandem, qui a jusqu’à présent géré 60 millions de dollars de dépenses.

“Cela vous donne l’expérience d’un compte conjoint sans avoir à en avoir un”, a déclaré Winterfield. « Tout ce que vous souhaitez partager se trouve dans un seul espace, ce qui élimine les allers-retours. Vous pouvez également régler tous les soldes lorsque vous êtes prêt.

Les investisseurs sont également enthousiastes à l’idée, injectant récemment 3,7 millions de dollars dans Tandem. Corazon Capital a dirigé le cycle et a été rejoint par un groupe d’investisseurs individuels et de dirigeants de sociétés telles que OkCupid, Match Group et Tinder.

“J’ai rarement vu des consommateurs aimer autant un produit, ce qui souligne la nécessité de solutions innovantes pour le couple moderne”, a déclaré Sam Yagan, co-fondateur et directeur général de Corazon Capital, par courrier électronique. « En tant qu’expert en relations, je crois depuis longtemps à la nécessité d’un produit pour aider les couples à relever les défis uniques liés à la gestion de leurs finances. Tandem se distingue comme une plateforme de fiabilité, de confiance et de modernité et aide les relations nouvelles et existantes à prospérer financièrement et émotionnellement.

Objectifs relationnels

Tandem n’est pas le seul à s’attaquer à ce problème. Nous avons déjà signalé des entreprises qui adaptent leurs services financiers aux couples, comme Plenty, Honeydue, Zeta, Ivella et Ensemble, destinés aux personnes divorcées coparentales.

De nombreux concurrents de Tandem se concentrent sur la fourniture d’une carte de débit pour partager les dépenses, ce qui, selon Winterfield, peut constituer un grand pas en avant pour les personnes qui débutent tout juste leur vie financière.

«Nous voulions vraiment construire cela en pensant au consommateur plutôt que de proposer des produits bancaires», a-t-elle déclaré. « Nous voulions également créer une expérience beaucoup plus automatisée qui résout réellement ce problème en premier lieu pour notre groupe démographique principal. »

Tandem exploite ses fonctionnalités potentielles auprès de sa base d’utilisateurs, et une majorité d’utilisateurs ont inspiré le prochain ensemble de fonctionnalités appelé « Objectifs », qui sera mis en ligne cette semaine. La fonctionnalité Objectifs est basée sur le démarrage d’un plan d’achats partagés sur lequel les deux membres du couple travailleront.

Par exemple, vous fixez un objectif ensemble – acheter de nouveaux meubles – et choisissez la contribution de chacun à cet objectif chaque mois. Ensuite, chaque personne peut accéder à des sites Web ou à des applications pour récupérer divers produits à ajouter à vos objectifs afin que tout le monde soit sur la même longueur d’onde et que personne n’ait l’impression de le faire seul.

Le nouveau capital servira au lancement de cette nouvelle fonctionnalité, au marketing et à la croissance de l’équipe. De plus, une application Android sera bientôt disponible.

Initialement, Tandem a été lancé avec un modèle « choisissez votre propre prix ». Avec la nouvelle fonctionnalité maintenant là, la plate-forme sera mise en ligne avec un tarif annuel de 10 $ par couple et par mois ou 12 $ par couple et par mois, payant mensuellement.

“Nous voulons créer quelque chose qui s’intègre de manière très transparente, vous permettant de tout partager de manière très automatisée sans avoir à passer à l’étape suivante et à souscrire ensemble pour une carte commune”, a déclaré Winterfield. “Le tandem vous permet de conserver cette indépendance tout en construisant une vie ensemble.”