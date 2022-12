Tandem Diabetes Care rachète le développeur suisse de pompes à insuline AMF Medical

Soins du diabète en tandem a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter AMF Medical SA, une société suisse développant une pompe à insuline patch.

La Sigi Patch Pump, qui n’est pas encore disponible dans le commerce, est un patch rechargeable qui utilise des cartouches d’insuline pré-remplies. La société a déclaré qu’il serait compatible avec les systèmes d’administration automatisés d’insuline.

L’accord comprend un investissement stratégique antérieur de 8 millions de francs suisses (8,7 millions de dollars), déjà payé au troisième trimestre, et 62,4 millions de francs suisses (67,6 millions de dollars) en espèces. En vertu de l’accord, Tandem paierait également jusqu’à 129,6 millions de francs suisses (140,4 millions de dollars) en fonction de réalisations telles que le respect des étapes de développement et l’obtention de l’autorisation de la FDA.

L’acquisition devrait être finalisée le mois prochain.

« Cette acquisition soutient notre engagement à stimuler la croissance par l’innovation, car AMF Medical possède une technologie novatrice et une passion commune pour la création de solutions faciles à utiliser pour améliorer la vie des personnes atteintes de diabète », a déclaré John Sheridan, président et chef de la direction de Tandem Diabetes Care, dit dans un communiqué. “Notre approche de portefeuille en matière de soins du diabète est conçue pour apporter les avantages de la thérapie avancée par pompe à insuline à un plus grand nombre de personnes dans le monde, utiliser notre expertise dans la technologie d’administration automatisée d’insuline et la gestion des données, et tirer parti de notre infrastructure commerciale pour créer de la valeur pour les actionnaires.”

LA GRANDE TENDANCE

AMF Medical a été fondée en 2014. En novembre de l’année dernière, la société a annoncé que son système Sigi avait reçu Désignation de dispositif révolutionnaire par la FDA.

Il s’agit de la deuxième annonce d’acquisition de Tandem cette année. En juillet, la société a annoncé qu’elle avait a acheté Capillaire Biomédicalqui développait un ensemble de perfusion à port prolongé.

Dans ses résultats du troisième trimestre, Tandem a annoncé que ses ventes mondiales avaient augmenté de 14 % pour atteindre 204,5 millions de dollars par rapport à l’année dernière. Il a affiché un BAIIA ajusté de 9,9 millions de dollars, contre 26,9 millions de dollars à la même période de l’année précédente.

La société a également déclaré qu’elle avait soumis son système d’administration d’insuline Mobi à la FDA pour une autorisation 510 (k).

“Nous nous engageons à élargir notre portefeuille de solutions pour le diabète afin de stimuler la croissance à long terme et de tirer parti de nos opérations, alors que nous poursuivons notre travail pour améliorer la vie des personnes atteintes de diabète”, a déclaré Sheridan dans un communiqué à l’époque.