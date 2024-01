Tanatap Frame Garden / RAD+ar (Recherche Design Artistique + architecture)

© Mario Wibowo

Description textuelle fournie par les architectes. Frame Garden Café appelé Tanatap est un autre prototype d’espace vert à plusieurs niveaux avec des plates-formes dynamiques qui montent et descendent pour créer un paysage de toit praticable qui agit comme une extension permettant au public de profiter des parcs publics sous un angle meilleur et plus grand. Poursuivant une architecture sans façade, la conception a commencé avec la question : et si la flexibilité des activités communautaires, des expositions d’art et des espaces de jardin agissait comme une permutation illimitée de façade fonctionnelle qui définissait l’espace et façonnait l’identité de l’architecture elle-même ? La conception devait démontrer une approche altruiste visant à créer de nombreux espaces intérieurs abrités, cachés dans un simple jardin à plusieurs niveaux. Les espaces créés sont devenus un espace séquentiel et non un espace initial.

La juxtaposition ludique de 4 types de cadres (acier inoxydable, œuvre d’art, GRC, verre) a amélioré les effets de perspective afin que les deux visiteurs puissent profiter du parc et que le parc public puisse voir le visiteur du jardin du café alors que l’objet d’art est encadré. L’architecte souhaitait qu’il s’agisse d’un nouvel espace civique rafraîchissant et dynamique, durable – du point de vue commercial dans les villes des pays en développement comme Jakarta, où les espaces publics gérés par le gouvernement sont généralement moins fiables.

Frame Garden célèbre sa porosité comme étant aussi ouverte que possible et contribuant ainsi au paysage urbain. Le bâtiment n’était rien de plus qu’un simple jardin encadré, planant dans un espace intérieur à double ombre et à faible consommation d’énergie. Une lucarne arc-en-ciel semblable à une oasis au milieu du jardin permet aux rayons du coucher du soleil de pénétrer jusqu’au milieu du café intérieur. Création de nombreux espaces de contraste causal produits à partir de l’optimisation des espaces de section négative. Construit comme un jardin commercial au milieu d’une résidence compacte dotée d’un environnement thermique extrêmement élevé, Frame Garden, comme de nombreuses autres conceptions expérimentales de jardins commerciaux Tanatap, utilise cet emplacement particulier pour prouver que, quel que soit le défi de l’environnement macro, un jardin passif une conception commerciale à faible consommation d’énergie serait toujours réalisable et rentable dans le pays tropical en développement.

La conception explore la simplicité de la géométrie de base. La conception consistait à introduire un fort volume de cubes, sculpté par une série de plans ludiques symétriques au rez-de-chaussée et un contraste d’amphithéâtre organique au deuxième étage. Sans façade ni arrière, le bâtiment est libre d’être approché de toutes les directions tout en profitant du paysage environnant. Les cadres ont agi comme un catalyseur de l’effet soufflerie, permettant aux visiteurs de profiter du paysage d’un parc public dans la brise.

Lorsque les visiteurs entrent dans le Frame Garden, l’expression spatiale typique qu’ils obtiendront est le sandwich de clôture de la largeur et de la hauteur de l’espace. En entrant dans le bâtiment, ils marchent sous un plafond très bas de 2,2 m de hauteur qui augmente lentement la hauteur de l’espace jusqu’à 7,5 m à mesure que le visiteur passe du jardin avant au jardin arrière au rez-de-chaussée. Accès au sentier qui relie 2 jardins existants qui brouille la définition de l’espace intérieur et extérieur. En entrant dans les espaces, ils ont été taquinés par ce qui semblait être une lucarne tranchée et les activités des gens dans le jardin au-dessus. Des espaces intérieurs tissés mais symétriques ouvrent une grande introduction à des expériences de tunnel similaires se connectant à des jardins publics abrités de 9 m de hauteur qui changent lentement de perspective à mesure que les visiteurs montent au plus profond du jardin. Des espaces qui mènent au principal jardin spacieux à plusieurs niveaux en guise de fin et persuadent indirectement les visiteurs de profiter davantage de ce que pourrait être un jardin tropical.

Comme pour de nombreux jardins de café tropicaux expérimentaux auparavant, RAD+ar a été optimisé pour une définition sur mesure du concept intérieur-extérieur et est intégré par une série de nuances du jardin flottant qui projettent une ambiance différente chaque heure, obtenue en empruntant de manière transparente le visuel de le parc public d’en face ; il invite les visiteurs à vivre une expérience unique en profitant des mélanges de galeries d’art semi-extérieures et intérieures avec la jungle artificielle. La disposition ouverte crée un flux d’unité intérieure efficace et une interaction entre le bar, la table commune et les circulations.

Il a été conçu comme une programmation expérimentale pour voir et apprendre comment les utilisateurs se comporteront une fois que l’architecte aura restructuré la hiérarchie de l’espace. RAD+ar utilise ce projet pour en savoir plus sur le comportement des visiteurs dans la définition d’espaces qu’ils ne comprennent pas ; c’est pourquoi la plupart des meubles de ce café sont indéfinis, mélangés au paysage et aux caractéristiques du paysage, agissant ainsi comme une expérience sur la façon dont les visiteurs/utilisateurs définissent leur propre signification du confort en utilisant ce mobilier. Cela a été considéré comme une expérience sociale sur la façon dont les gens continuent de redéfinir leur sentiment de troisième espace dans un espace ouvert/jardin et continuent de le modifier pour suivre la foule à différents moments de la journée.

Le nouveau jardin de café servira de salon public pour les habitants et de nouvelle destination passionnante pour tous ceux qui sont passionnés par les arts. Un espace dédié à nourrir la curiosité, la connaissance et la créativité. L’exposition aux grands arts et à la musique peut être flexible et transformatrice. Enrichir nos vies de couleurs vibrantes et nous emmener dans des endroits dont nous ignorions l’existence. Initié par Antonius Richard, Tanatap tente de rester cohérent avec sa vision de décentraliser les bâtiments durables grâce à une entreprise durable. Dans un pays en développement comme l’Indonésie, le projet s’est engagé à accueillir une communauté créative dans son jardin-galerie-commercial.