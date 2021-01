Gordon Ramsay a révélé que sa femme Tana voulait essayer d’avoir un sixième enfant au milieu du nouveau verrouillage.

Les Ramsays ont accueilli son fils Oscar il y a deux ans et ont récemment pris un nouveau chiot gênant, Truffle.

Gordon a déclaré lundi à l’animateur de télévision américain Jimmy Fallon: «Tana demande un sixième de l’autre côté du verrouillage parce qu’il y a littéralement deux heures, notre Premier ministre a annoncé que nous sommes maintenant bloqués jusqu’au 15 février. Alors, elle a dit que nous avions de bonnes nouvelles: «Vous êtes en retard pour parler à Jimmy. Demain soir, nous passons au numéro six! ».»

Il a ajouté: «Oh mon Dieu, il a été un gâchis, et il traverse toujours cette période de formation à la maison. Vous pouvez toujours dire quand le chien se moque parce que l’odeur monte et même avant d’ouvrir la porte de la chambre le matin, vous pensez oh mon Dieu. C’était de la sauce. Maintenant, c’est de la merde de chien. «

« Qu’est-ce qui se passe en train de mettre des lumières d’arbre de Noël sur un chien? »

À moins d’avoir un autre enfant, les espoirs de Gordon de transmettre l’entreprise familiale reposent sur Oscar.

Il a déclaré: «Oscar est mon dernier espoir de faire entrer quelqu’un dans l’industrie. Tout le monde a quitté le nid et personne ne veut cuisiner.

