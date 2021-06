Tamzin Outhwaite de Masked Dancer dit que son frère l’a confondue avec la grenouille plantureuse qui était Kelly Brook

La danseuse MASQUÉE Tamzin Outhwaite a failli se faire gronder par son propre frère dans le concours ITV – mais il l’a confondue avec le personnage de grenouille aux gros seins qui était vraiment Kelly Brook.

L’ancienne actrice d’EastEnders s’est classée quatrième en tant qu’épouvantail lors de la grande finale du spectacle de danse mystère samedi, remportée par le gymnaste Louis Smith.

Appareil photo presse

Tamzin, 50 ans, a raconté au Sun comment son frère pensait qu’il avait identifié ses habitudes et a repéré un indice faisant référence à son passage dans le drame militaire de la BBC Red Cap[/caption]

Lors de sa première conversation depuis que son identité a été dévoilée, Tamzin, 50 ans, a raconté au Sun comment son frère pensait qu’il avait identifié ses habitudes et a repéré un indice faisant référence à son passage dans le drame militaire de la BBC Red Cap.

Elle a déclaré: « Il avait deviné que je faisais The Masked Dancer mais était complètement convaincu que j’étais Frog.

« Il a dit: ‘Je connais ces manières, je connais ces promenades, tu portes une tenue militaire, tout est lié à Red Cap’. »

Pointant vers sa poitrine, Tamzin a ajouté: « Je me suis dit: » C’était Kelly Brook! Avez-vous vu cette? C’est une forme de corps complètement différente ».

Mais l’une des raisons de la confusion de son frère est peut-être parce que Tamzin, qui a filmé la série pendant quatre semaines et s’est terminée il y a un mois, avait pris du poids.

Excitée par sa nouvelle liberté post-Covid, elle a fini par manger au restaurant pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner en répétant dans les studios de danse Pineapple de Londres.

Tamzin a déclaré: «À Pineapple, le chorégraphe et son équipe étaient là et c’était parfois si joyeux, vous vous êtes dit: » Oh mon Dieu « . Mais nous ne pouvions pas nous approcher. Il faut quand même danser à un mètre, à deux mètres l’un de l’autre.

« Mais c’était ce sentiment de » Je peux quitter la maison et je ne peux pas croire à quel point je me sens extatique en dansant « , en gardant à l’esprit que nous n’avions rien fait depuis si longtemps.

« J’étais probablement le seul dans l’ensemble à avoir pris du poids. Nous nous remettons en forme et chaque fois que je quittais la maison pour y aller, je me disais : « C’est une excellente excuse pour manger au restaurant ».

«Alors j’allais au studio, je prenais le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner là-bas dans le vestiaire parce que vous n’êtes pas autorisé à quitter la pièce.

« Je me disais ‘J’adorerais un anglais complet’, puis je faisais la danse et puis l’heure du déjeuner arrivait et ‘Ouais, j’aurai du fish and chips’, et puis j’irais et faire le reste et puis le soir viendrait et je dînais aussi.

« Une fois le travail terminé, et parce que le costume n’était pas serré, j’ai pris du poids.

Quand j’ai essayé de calmer l’esprit de Tamzin en suggérant qu’elle brûlait, elle s’est autodérision hilarante et a dit: « J’aimerais penser que c’était le cas. »

Elle a poursuivi: «La seule chose qui justifiait cela pour moi était que je mangeais de la nourriture qui n’était pas préparée par moi. Lorsque nous avons commencé The Masked Dancer, nous étions bien enfermés, il n’y avait pas de restaurants. Alors j’étais juste comme, ‘Oh génial’. Chaque fois que je quitte la maison, j’ai quelque chose.

«Je prenais même un repas de trois plats chez Pret. Je l’ai traité comme un buffet en marche.

« Quand les restaurants ont commencé à rouvrir, parce que je suis un fin gourmet, j’ai commencé à faire un dîner safari.

ITV

Mais l’une des raisons de la confusion de son frère est peut-être parce que Tamzin, qui a filmé la série pendant quatre semaines et s’est terminée il y a un mois, avait pris du poids.[/caption]

« C’est là que vous allez dans un restaurant pour une entrée et quelques morceaux, puis vous allez dans un autre restaurant du même quartier pour votre plat principal. Vous allez dans un autre quartier, donc vous ne vous asseyez pas dans un seul restaurant parce que je ne pourrais jamais décider quand ils ouvriront tous.

« J’étais comme, ‘Oh mon Dieu – thaï, sushi. . . Je ne sais pas quoi faire’. J’ai beaucoup cuisiné pendant le verrouillage et j’en avais juste marre de ma propre nourriture. »

À ce stade, j’ai suggéré que les serveurs où elle mange pensaient probablement qu’elle survit avec très peu, optant pour un seul plat, mais elle a répondu : « Je ne pense pas que quelqu’un qui m’ait déjà rencontré dise qu’elle ne mange rien. »

Sur The Masked Dancer, Tamzin a réussi à éviter d’être détectée dans sa tenue d’Épouvantail en se faisant passer pour un adolescent, dans ses mouvements et ses manières.

Elle a déclaré: «Le costume était vraiment ample. Pendant un moment, vous ne pouviez pas dire si c’était un garçon ou une fille, et je pense que c’était la bonne chose à faire – ne pas trop serrer la peau ou le rendre trop sexuel, car alors ce pourrait être plus féminin.

« C’était agréable d’être si discret pour la plupart des représentations. »

Et » discret » est vraiment le mot pour les producteurs de The Masked Dancer alors qu’ils font de leur mieux pour garder l’identité de leurs célébrités secrète jusqu’à la grande révélation de la série.

Tamzin, dont le personnage d’EastEnders Mel Owen a été tué en 2019, dit que faire le spectacle était comme une opération SAS en termes de secret.

Et elle, comme le vainqueur Louis Smith et les finalistes Bonnie Langford et Howard Donald, ont été obligées de mentir à leurs proches pendant deux mois alors qu’ils se dirigeaient vers les studios de Londres pour un « projet secret ».

Elle a dit : « Une fois que c’est fait, c’est hors de votre tête, alors vous ne gardez pas le secret.

« C’était vraiment pendant que je le faisais, en me souvenant de ne pas porter le sweat-shirt qui dit » Ne me parle pas « , en me souvenant que si quelqu’un venait à la maison où se trouvait le sac avec la visière et tout le costume, je J’ai une explication pour laquelle j’ai des vêtements de style SAS et c’est toujours avec moi.

« Vous ne pouvez sortir de votre loge que pour apprendre votre danse, puis enfiler le costume et vous êtes couvert tout le temps.

« C’est vraiment l’heure des SAS, avec des vêtements complètement noirs – » Ne me parlez pas « sur le devant et toute la visière et la cagoule. Pas un peu de peau n’est autorisé à être vu.

«Mais je pense qu’une fois que vous avez commencé, vous avez commencé à vous y habituer. J’ai trouvé ça vraiment difficile de marcher dans le couloir et de voir les spécimens. J’en ai croisé un, c’était juste au début, et c’était une répétition.

«Vous n’avez jamais vraiment heurté quelqu’un, et ils marchaient dans le couloir et je marchais dans l’autre sens et ils sont revenus, parce que vous ne pouvez pas traverser, et ils se sont éloignés.

« Et quand je suis passé devant eux, je me suis dit: » C’est un très grand homme « . Et maintenant je me rends compte que c’était Jordan Banjo.





« L’ambiance, c’est bizarre. Certaines personnes jouaient vraiment les choses très sérieusement, et je suppose que je n’étais pas si sérieux, et je pense que j’étais méchant.

« Les producteurs qui s’occupaient de nous me surveillaient toujours au cas où je parlais à quelqu’un. J’étais comme, ‘Je ne vais pas parler, j’ai signé un accord de non-divulgation’.

« J’étais un peu méchant parce que j’étais excité et dehors – et habillé comme un épouvantail. »

Tout comme Strictement… mais sur ITV La finale de THE Masked Dancer a attiré un respectable 4,6 millions de téléspectateurs – mais bon nombre d’entre eux se sont plaints que l’émission était « uniquement sur ITV ». Sur la douzaine de candidats, la moitié étaient liés au concours de danse BBC1, y compris le pro Oti Mabuse, qui a remporté Strictly avec Bill Bailey l’année dernière et fait partie du panel The Masked Dancer. Le juge Strictly Craig Revel Horwood a dansé en tant que Knickerbocker Glory et le gagnant de Masked Dancer Louis Smith (Carwash) a remporté Strictly en 2012. Parmi les autres concurrents qui sont également apparus sur Strictly, citons Bonnie Langford (Squirrel), Kelly Brook (Frog) et Louise Redknapp (Flamingo). Pendant ce temps, Zoe Ball (Llama) a animé le spin-off Strictly: It Takes Two.

« Jusqu’à présent, 2 des danseurs masqués ont été sur Strictly », a tweeté un téléspectateur, « appelons-le simplement Strictly sur ITV. » Un autre a ajouté : « Allez, le danseur masqué. . . arrêtez avec les gens Strictement !!”