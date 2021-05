Tamsin Greenway discute de la course aux barrages de Superleague alors que Leeds Rhinos Netball monte la barre | Nouvelles du netball

Les récentes victoires de Leeds Rhinos Netball ont mis la pression sur les Saracens Mavericks and Wasps (Crédit d’image – Morgan Harlow)

Dans la chronique de cette semaine, Tamsin Greenway examine la course pour les barrages et ce que les équipes en lice doivent faire pour réserver leur place le week-end de la finale à la fin du mois de juin.

Avec les concours organisés dans les manches 13 et 14, j’ai toujours pensé que ce serait un bon, et il a livré.

De l’affrontement de Bath et Thunder lundi soir aux Dragons qui ont franchi la ligne vendredi, il y avait beaucoup à apprécier et les performances de Leeds Rhinos en particulier, nous ont très bien préparés pour la fin de la saison.

Avec Team Bath Netball avec six points d’avance en haut du tableau et neuf points d’avance sur Wasps en quatrième position, ils sont fermement aux commandes.

Derrière eux, Loughborough Lightning et Manchester Thunder ont tous deux l’air forts et installés, même si Lightning est sans Hannah Joseph à la minute. Ensuite, après ça, eh bien c’est là que ça devient un peu plus intéressant!

Classement Vitality Netball Superleague – Six meilleures équipes Joué Victoires Pertes Dessine Objectifs pour Buts contre Points 1. Netball de bain par équipe 14 13 1 0 673 496 39 2. Loughborough Lightning 13 11 2 0 721 518 33 3. Manchester Thunder 13 dix 3 0 693 535 30 4. Guêpes Netball 15 9 5 1 684 590 28 5. Saracens Mavericks 14 8 5 1 637 608 25 6. Leeds Rhinos Netball 14 8 6 0 678 663 24

Il y a quelques semaines, nous avons parlé des trois prochains matchs des Rhinos qui étaient cruciaux pour eux et avec des victoires successives sur les Saracens Mavericks, Strathclyde Sirens et Wasps, ils ont réussi ce test. Maintenant, ils font pression sur les Wasps et les Saracens Mavericks pour la quatrième place.

À ce stade de la saison, les équipes ont cinq tours à jouer avant qu’un quatuor n’entre dans le dernier week-end et se batte pour le titre.

Quand j’étais entraîneur-chef de Superleague, je regardais toujours la table et le calendrier pendant la saison. À ce stade de la campagne, je reviendrais sur tout cela en détail. Je passais beaucoup de temps à regarder la différence de buts et les matches à venir, à la fois pour ma propre équipe et aussi pour ceux qui sont au-dessus et en dessous de nous.

Pourquoi? Eh bien, parce que ça compte vraiment, qui il vous reste pour jouer et contre qui vous pouvez ou non affronter en demi-finale… ces détails sont essentiels si vous voulez continuer et devenir champion.

Alors, jetons un coup d’œil aux run-ins pour les guêpes, les non-conformistes et les rhinocéros …

Calendrier des matchs de Vitality Netball Superleague guêpes Mavericks sarrasins Leeds Rhinos Netball Position actuelle de la table Quatrième avec 28 points Cinquième avec 25 points Sixième avec 24 points Journée 15 London Pulse Au revoir la semaine Netball de bain par équipe Journée 16 Strathclyde Sirens et Manchester Thunder Manchester Thunder Étoiles Severn Rounds 17 et 18 Mavericks sarrasins Sirènes et guêpes Strathclyde Loughborough Lightning et Surrey Storm Journée 19 Tempête de Surrey Équipe Bath Netball et London Pulse Au revoir la semaine Journée 20 Au revoir la semaine Tempête de Surrey London Pulse et dragons celtiques

De l’arbre, guêpes sont toujours mes préférés pour assurer la quatrième place, mais uniquement parce qu’ils ont gagné un match de plus que les Mavericks et les Rhinos. De plus, il ne leur reste plus qu’une des trois meilleures équipes à jouer.

Bien qu’ils aient encore besoin de rencontrer Mavericks et Thunder, ils ont battu ces deux tenues plus tôt dans la saison. Pour les guêpes, cette connaissance leur donnera la conviction qu’ils peuvent le faire à nouveau et en éliminer au moins un dans les tours à venir.

De plus, l’entraîneur-chef Mel Mansfield et la colonne vertébrale de l’équipe des Wasps ont une riche expérience en cette partie de l’année.

Les goûts d’Amy Flanagan, Fran Williams et Rachel Dunn savent tous ce qu’il faut pour être dans le mix et, plus important encore, ce qu’il faut pour gagner quand il s’agit de temps de crise.

Les guêpes seront impatientes de trouver plus de fluidité dans l’attaque pour remporter des victoires et des play-off au netball (Crédit image – Ben Lumley)

Une grande préoccupation pour les guêpes est cependant leur fin d’attaque et leur besoin d’évoluer à nouveau sans Sophia Candappa.

Plus tôt dans l’année, Thunder a traversé une période d’évolution avec la fin de son attaque et Rhinos a fait de même lorsque Donnell Wallam a été exclu et est revenu.

Si les guêpes veulent se classer parmi les quatre premiers, elles doivent se développer à nouveau et trouver ce stock dans Rachel Dunn. Iona Christian est vraiment en train de prendre son envol, mais comme Dunn, elle a besoin de soutien, et les guêpes devront faire virer leurs GA s’ils veulent finir en force.

À mon avis, les guêpes retournent déjà suffisamment de balles et si elles réparent les choses en attaque, alors je crois – avec le calendrier des rencontres qu’elles ont – qu’elles pourraient simplement décrocher le netball en play-off.

Vitality Netball Superleague – Rencontres de la 15e journée Dimanche à 12h Severn Stars contre Loughborough Lightning Diffusé en direct sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 14h Équipe Bath Netball vs Leeds Rhinos Netball Diffusé en direct sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 16h Strathclyde Sirens contre Surrey Storm Diffusé en direct sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 18h Dragons celtiques contre Manchester Thunder Diffusé en direct sur la chaîne YouTube Sky Sports Lundi à 17h15 Loughborough Lightning contre Surrey Storm En direct sur le Main Event, Arena et Mix de Sky Sports, plus diffusé Lundi à 19h15 Guêpes vs London Pulse En direct sur Sky Sports Arena et Mix, ainsi qu’en streaming

Mavericks sarrasins sont mes moins susceptibles des trois équipes de terminer en quatrième position. La route vers la fin de la saison régulière n’est pas particulièrement agréable pour l’équipe de Kat Ratnapala car elle contient Thunder, Wasps et Team Bath Netball. Bien que les Mavericks aient un potentiel énorme, ils n’ont toujours pas été cliqués de manière cohérente pour eux cette saison.

La performance qu’ils ont produite pour vaincre l’équipe de Bath Netball était incroyable, mais on a l’impression que c’était unique. Ils ont encore des moments de brillance, mais l’exécution finale sur le court n’est pas toujours là.

Bien sûr, avec le calibre des joueurs qu’ils ont dans leur équipe, vous ne pouvez jamais dire jamais, mais à moins que quelque chose ne change dans les prochaines semaines, c’est une question difficile.

Les Saracens Mavericks ont un potentiel considérable mais n’ont pas été cohérents jusqu’à présent cette saison (Crédit d’image – Ben Lumley)

L’approvisionnement dans le cercle est certainement meilleur et je pense que Kadeen Corbin et Ine-Mari Venter ont vraiment commencé à trouver leurs marques, mais à moins qu’ils ne puissent intensifier leurs tentatives et s’allumer dans les moments clés de l’attaque, je ne suis pas sûr qu’ils le feront. franchir la ligne.

La disparition de Razia Quashie n’a pas non plus aidé, malgré le fait que leur unité défensive travaille fortement sans elle, car elle est la joueuse qui apporte de l’étincelle et de la magie quand ils en ont le plus besoin. Je suis intrigué de voir comment ils abordent les prochaines semaines et, plus important encore, de gérer la pression.

Ensuite, il y a Dan Ryan Leeds Rhinos Netball qui foncent comme s’ils n’avaient rien à perdre, et pour être honnête, ils ne l’ont pas fait.

À ce stade, ils ont perdu un match de plus que les autres, ils sont donc dans une position où ils doivent contrôler leur situation et se fier toujours à d’autres résultats. Cela peut être difficile, mais Ryan veillera à ce que l’équipe soit uniquement concentrée sur elle-même.

Leeds Rhinos Netball a construit tout au long de sa première saison (Crédit d’image – Morgan Harlow)

En ce qui concerne leur rodage, ils ont encore à la fois Lightning et Bath à jouer, mais je pense en fait que la forme dans laquelle se trouvent les Rhinos signifie qu’ils peuvent prendre au moins une de ces deux équipes. Ce sera difficile cependant, car Lightning et Bath seront déterminés à garder leur élan avant les barrages, car vous ne voulez jamais donner à une équipe le droit de se vanter avant une demi-finale.

Les points positifs sont que les rhinocéros montrent qu’ils ne sont pas seulement un poney à un tour avec une longue alimentation dans Wallam. Rhea Dixon et Brie Grierson volent, contrôlent la fin de l’attaque et séparent les défenses.

Les rhinocéros montrent également à quel point ils sont mentalement durs; ils sont peut-être encore un groupe jeune, mais ils sont intrépides et cette unité met la pression sur les autres équipes autour d’eux. C’est en soi une position incroyablement puissante.

Si Wallam avait été en forme pendant une saison complète, les Rhinos auraient peut-être déjà obtenu la quatrième place, mais à la place, nous avons une série de matchs à venir qui testeront à la fois les joueurs et les entraîneurs physiquement et mentalement. Et le meilleur? Nous pouvons nous asseoir et regarder tout se dérouler!