Tamsin Greenway analyse les prétendants aux play-offs Vitality Netball Superleague | Nouvelles du netball

Les Saracens Mavericks sont l’une des quatre équipes en lice pour la place restante en barrages (Crédit d’image – Ben Lumley)

Tamsin Greenway examine de plus près la course pour la dernière place des barrages de la Vitality Netball Superleague et applique la règle sur les quatre équipes qui sont toujours en lice pour l’obtenir.

Alors que nous nous dirigeons vers les deux derniers tours de la saison régulière, les Wasps, les Leeds Rhinos Netball, les Strathclyde Sirens et les Saracens Mavericks se disputent toujours la quatrième position.

Il n’y a que trois points séparant les Wasps en quatrième et les Mavericks en septième, et avec toutes les équipes ayant un nombre différent de matchs à jouer, le concours pourrait potentiellement aller jusqu’au tour final.

Dimanche, les Wasps disputeront leur dernier match de la saison régulière. Les Rhinos de Dan Ryan ont un week-end de congé, les Sirens jouent l’un de leurs deux matchs restants et les Mavericks commencent leur série de trois matchs.

Vitality Netball Superleague – 19e journée Dimanche – 12h Surrey Storm contre les guêpes Dimanche – 14h Les sirènes de Strathclyde contre les dragons celtiques Dimanche – 16h Équipe Bath Netball contre Saracens Mavericks Dimanche – 18h London Pulse contre Severn Stars Lundi – 17h15 London Pulse contre Saracens Mavericks Mardi – 19h15 Loughborough Lightning contre Manchester Thunder

C’est la première fois depuis 2016 que nous risquons d’avoir un top quatre différent en demi-finale, ce qui est si important pour le jeu. En voyant l’émergence de Rhinos and Sirens cette saison, cela a non seulement élevé le niveau de la compétition, mais a également ouvert la voie à d’autres équipes pour croire qu’elles peuvent faire de même.

Au début de l’année, je pensais que les Wasps gagneraient cette quatrième place. Cependant, ils n’ont pas été en mesure de marquer leur autorité quand ils en avaient vraiment besoin, et leur défaite au Round 18 contre les Mavericks pourrait s’avérer incroyablement coûteuse, d’autant plus qu’ils étaient de retour aux commandes.

Ayant été en tête pendant la majeure partie du match contre les Mavericks, les Wasps n’ont pas vu le match se terminer pendant les moments cruciaux et je pense que cela a été l’histoire de leur saison. Parallèlement à cela, ils ont également été malchanceux avec les blessures et les remplacements; perdre deux joueurs titulaires dans les mêmes positions est difficile à récupérer pour une équipe.

Course de Vitality Netball Superleague pour les quatre premiers Guêpes (4e) Rhinocéros de Leeds (5e) Sirènes Strathclyde (6e) Sarrasins Mavericks (7e) Points : 31 Points : 30 Points : 29 Points : 28 29 mai Bain d’équipe (L) 30 mai La foudre de Loughborough (G) Sarrasins non-conformistes (F) Sirènes Strathclyde (G) 31 mai Sarrasins non-conformistes (G) Tempête de Surrey (O) Guêpes (W) 13 juin Tempête de Surrey Dragons Celtiques Bain d’équipe 14 juin Londres Pulse 20 juin Londres Pulse Tonnerre de Manchester Tempête de Surrey le 21 juin Dragons Celtiques Maximum de points possibles 34 points 36 points 35 points 37 points

Avec un seul match à jouer contre Surrey Storm, un match que les Wasps devraient gagner, cela les a laissés dans une position très difficile, car ils doivent compter sur les autres autour d’eux pour déraper. C’est pourquoi je ne pense pas que les Wasps y parviendront et s’assureront la quatrième place.

La chose la plus importante maintenant pour les doubles champions sera ce qu’ils apprendront et ce qu’ils feront avancer. Ils ont des joueurs incroyables, mais je pense que leur campagne cette année montre à quel point un leader offensif sur le terrain est important au sein de votre équipe.

Si vous regardez en haut du tableau, Nat Panagarry et Serena Guthrie sont les personnes qui entraînent l’équipe lorsque tout le reste échoue. Les guêpes perdant leur capitaine ont créé un autre trou à combler.

Je pense qu’ils vont passer la saison morte à penser à ce leadership sur le terrain; les joueurs qu’ils ont déjà qui peuvent s’intensifier, et qui d’autre ils ont besoin pour y arriver l’année prochaine.

Leeds Rhinos Netball ne gagne pas seulement, mais ils s’amusent et se sont rapidement gélifiés en équipe (Crédit image – Ben Lumley)

Un point derrière Wasps dans le classement se trouve la toute dernière franchise de la compétition, Leeds Rhinos Netball.

Tout d’abord, la détermination dont ils ont fait preuve pour surmonter les trois blessures clés en début de saison, voire pour être dans cette position, est impressionnante. Dès le départ, Dan Ryan a développé pour eux un style et une structure qui lui permettent de tirer le meilleur parti de chaque membre de son équipe.

En défense, l’unité de Vicki Oyesola, Emily Hollingworth, Fi Toner et Jade Clarke s’en tient au plan de leur entraîneur-chef. La façon dont ils bousculent et traquent leurs adversaires a porté ses fruits et cela leur a permis de retourner beaucoup plus de balles que je ne le pensais en début d’année.

En attaque, les Rhinos ont cliqué. Donnell Wallam a été exceptionnelle et la connexion instantanée qu’elle a formée avec Brie Grierson et Rhea Dixon a été incroyable.

Si les Rhinos font partie des quatre premiers, ce qui, je pense, ce sera le cas, il sera alors intéressant de voir s’ils peuvent s’adapter dans les play-offs et vraiment l’emporter sur leur adversaire car ils n’ont toujours pas battu une équipe parmi les trois premiers. an. Leur discipline en défense et leur variété dans le cercle de tir seront des éléments clés pour progresser.

Les sirènes Strathclyde se sont superbement développées au cours de la saison (Crédit image – Ben Lumley)

Strathclyde Sirens, l’équipe qui a tant pris à cœur cette saison, suit de près Rhinos avec 29 points. Ils sont le package surprise de la saison et ce qui m’a le plus impressionné chez eux, c’est leur développement constant.

Quand vous regardez l’équipe de Sirens, ils n’ont nécessairement personne que vous qualifieriez de «grand nom». Il n’y a pas une Mary Cholhok dans le cercle, une Laura Malcolm au milieu du terrain ou une Eboni Usoro-Brown dans leur alignement. Cependant, au cours de l’année, chaque joueur a grandi et s’est approprié sa position et ils sont devenus des stars à part entière.

Les performances que j’ai vues de Taylor Cullen contre Liana Leota et du jeune cercle de tir d’Emma Barrie et Niamh McCall face à la pression de Jodie Gibson et Razia Quashie face à Mavericks, ont été exceptionnelles.

Towera Vinkhumbo a joué un rôle déterminant pour Sirens (Crédit d’image – Morgan Harlow)

Towera Vinkhumbo doit avoir été la signature de la saison, eh bien peut-être qu’elle arrive juste derrière Donnell Wallam, mais elle est là-haut.

Comme Dan Ryan, Lesley MacDonald et Karen Atkinson ont fait un travail fantastique en créant une structure pour les sirènes et c’est une structure qui fonctionne pour les joueurs qu’ils ont, d’où leurs performances et leurs avancées impressionnantes.

C’est une grande demande pour eux de faire partie des quatre premiers alors qu’ils affrontent Thunder and Dragons, et ensuite ils devraient toujours compter sur Rhinos et Mavericks pour perdre un match.

Cependant, avec les sirènes qui terminent la saison en jouant le type de netball qu’elles sont, cela jette des bases incroyables pour la prochaine. En plus de la confiance qu’ils ont acquise, ils ont désormais un vrai goût de gagner, car n’oublions pas que Sirens n’avait jamais gagné trois matchs de suite avant cette saison !

Les sirènes voudront retenir autant de joueurs que possible, puis travailler dur pour continuer à augmenter leurs tentatives de but.

Les Saracens Mavericks affrontent le Team Bath Netball dimanche après-midi (Crédit image – Ben Lumley)

Enfin, il y a les Mavericks, qui ont encore trois matches à jouer et le plus de points à gagner, mais j’ai toujours du mal à les mettre en pole position.

Dimanche, les Mavericks affronteront Team Bath, puis affronteront une équipe de London Pulse qui a hâte de remporter une autre grande victoire, avant de rencontrer Surrey Storm.

À mon avis, le match de Bath est énorme. Oui, les Mavericks étaient la seule équipe à les avoir battus cette année, mais c’était par un but – 39-38. Au Round Nine, c’était bien de la part des Mavericks, mais ce fut une très mauvaise journée au bureau pour l’équipe d’Anna Stembridge.

À ce stade de la saison, il n’y a absolument aucune chance que Bath veuille laisser cela se reproduire. Ils sauront que les Mavericks pourraient toujours être leurs adversaires en demi-finale et ayant moi-même été dans cette position, vous ne voudriez jamais donner le droit de vous vanter à un adversaire qui entre en demi-finale.

Pour battre Bath, les Mavericks n’ont toujours pas fait assez pour me convaincre qu’ils ont résolu leur gros problème, à savoir leur taux d’erreur élevé. Bien qu’ils aient vaincu les Wasps lors de la ronde 18 et qu’ils aient finalement mérité cette victoire, ils ont perdu la majorité de ce match et parfois de sept ou huit buts.

Les non-conformistes ont une équipe exceptionnelle et s’ils cliquent, ils peuvent produire de la magie sur le terrain. S’ils le feront, et le feront à chaque match jusqu’à la fin de la saison, reste la grande question.

Alors que la course aux play-offs touche à sa fin, on ne peut s’empêcher de penser que c’est exactement ce dont la ligue, les fans et le sport avaient besoin… un changement d’ordre et une bataille jusqu’au bout.

Sky Sports est votre maison de netball. La Vitality Netball Superleague se poursuit dimanche avec la 19e manche, avec quatre matchs diffusés consécutivement sur la chaîne YouTube de Sky Sports à partir de 12h.