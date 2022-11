Tamron Hall patine aux côtés d’Usher pour l’interview de Las Vegas

Attendez de voir Usher présenter Tamron Hall à sa «roll-ligion» dans un épisode spécial de son émission.

Usher emmène Tamron Hall faire du patin à roulettes autour de la scène MGM où il fait son spectacle

Nous avons un clip exclusif du nouvel épisode de “Tamron Hall” diffusé plus tard dans la journée avec Usher et Tamron sur des patins à roulettes sur le plateau du spectacle d’Usher à Las Vegas.

Le clip montre Usher en train de lacer ses patins personnalisés Rick Owens avant d’aider Tamron Hall (vêtue de ses propres patins dorés fantaisie) à la patinoire spéciale qu’il avait construite sur la scène Park MGM où il a présenté son incroyable spectacle.

Découvrez le clip ci-dessous:

Écoutez, quoi qu’Usher ait fait pour garder son énergie juvénile, il devrait continuer à le faire parce que l’homme ne vieillit vraiment pas ! Pouvez-vous encore faire du roller ?

Voici un résumé complet de l’épisode d’aujourd’hui:

Tamron organise un épisode spécial depuis Las Vegas ! Tamron et la superstar du R&B USHER discutent de la vie, de l’amour, de la famille et de la prolongation de sa résidence à Park MGM. De plus, Tamron amène les gagnants du concours Usher superfan à l’incroyable spectacle ! Et, Tamron, s’arrête à la chapelle Graceland pour être témoin d’un mariage célébré par Elvis.

L’interview complète d’Usher est diffusée sur Tamron Hall le jeudi 10 novembre (syndicat national, consultez les listes locales, www.tamronhallshow.com).