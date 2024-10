Tamron ferme la porte aux primes rapides : « Nous nous concentrons sur nos points forts avec les zooms »

En septembre, Tamron a annoncé le lancement de l’objectif Macro 90 mm f/2,8, une décision qui ressemblait à un retour à la production d’objectifs à focale rapide pour l’entreprise qui vit exclusivement dans le monde des zooms depuis plusieurs années. Malheureusement, son lancement ressemble davantage à l’exception qu’à la règle.

Dans une interview avec Phototendancerepéré par Rumeurs sur Sony AlphaJean-Christophe Thiry, président de Tamron France, affirme que si les amorces rapides sont sympas et si le lancement du 90 mm a été « romantique » car il « incarne toute l’histoire de la marque », l’entreprise entend s’en tenir à ce qu’elle sait. le meilleur : des zooms uniques.

« Chez Tamron, la stratégie est de se différencier. Nous proposons des zooms qui n’existent pas ailleurs, c’est notre cœur de métier. Ces objectifs sont affutés de manière homogène à toutes les focales et disposent d’un très bon autofocus », explique Thiry Phototendance.

« Il serait évidemment intéressant d’annoncer des objectifs comme le 24mm f/1.4, le 35mm f/1.4, ou encore un 85mm f/1.2, ce sont des objectifs qui font rêver. Mais aujourd’hui, d’un point de vue commercial, il existe déjà un grand nombre d’acteurs qui proposent ce type d’optique et on essaie plutôt de jouer la carte de l’agilité. Nous nous concentrons donc sur nos points forts avec nos zooms.

La dernière avancée majeure de Tamron dans le domaine des objectifs à focale fixe a commencé il y a près de dix ans et était exclusivement destinée aux reflex numériques. Le 35 mm f/1,8 est sorti en 2015 et se distinguait par une distance de mise au point très courte, une caractéristique qui le distinguait de l’objectif Art 35 mm f/1,4 extrêmement populaire de Sigma. Cela, et c’était plus abordable, en faisait une option intéressante même s’il était légèrement plus lent que l’objectif de Sigma.

Tamron a suivi cet objectif avec un 35 mm f/1,4 plus rapide en 2019 qui a été largement salué. Mais malgré ce succès, Tamron n’a jamais revisité ces objectifs principaux lorsqu’il a réorienté son activité vers les optiques sans miroir.

En 2022, Tamron a breveté cinq modèles d’objectifs à focale fixe f/1,4, ce qui indique que la société était au moins intéressée à revisiter son précédent succès d’objectif à focale fixe. Cependant, du moins selon Thiry, les objectifs de l’entreprise ont changé.