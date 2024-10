Tamra Judge découvre qu’elle est atteinte du spectre autistique pendant une thérapie

Tamra Judge « a découvert quelque chose d’assez important » lors de sa première séance de thérapie.

« Je suis sur le spectre », la star de « Real Housewives of Orange County » lui a dit le co-animateur de « Two Ts in a Pod »Teddi Mellencamp, dans l’épisode de lundi, faisant référence aux troubles du spectre autistique.

La juge, 57 ans, a poursuivi en disant que « surmonter un traumatisme » était son « plus gros problème ».

Elle a expliqué : « Je pensais juste que les choses étaient en noir et blanc pour moi. … J’ai grandi dans une famille qui n’avait pas beaucoup d’empathie, d’amour ou autre, donc cela s’est reflété dans ma vie d’adulte.

« Mais après avoir parlé et traversé tout et mes émotions, j’ai du mal à faire preuve d’empathie et à ressentir les sentiments des autres… il y a une raison à cela. »

La « Housewife » de longue date a lié ce trouble à son anxiété sociale, avouant : « La façon dont je m’en sors dans la série est [by] boire. »

Elle a prédit « quelques mois difficiles » à venir alors qu’elle subirait « beaucoup d’énormes changements » dans sa vie.

Au moment de l’enregistrement, Judge n’avait pas annoncé ses nouvelles à son mari, Eddie Judge, et avait promis d’en partager davantage avec Mellencamp, 43 ans, hors caméra.

Auditeurs de podcasts a salué le « courageux » Bravolebrity via Instagram pour avoir partagé publiquement son histoire.

« Incroyable de partager une expérience aussi privée de découverte de soi grâce à la thérapie avec le public », s’est exclamé un fan. « C’est plus que difficile à faire. »

Tamra, qui est membre du casting de « RHOC » depuis la saison 3 en 2007, n’est pas étrangère à la divulgation de détails privés sur sa vie.

L’année dernière, la femme d’affaires a raconté à ses abonnés sur les réseaux sociaux son hospitalisation pour une occlusion intestinale.

Tamra a subi un lifting des sourcils et un peeling chimique en août, sept ans après être passée sous le bistouri pour un lifting.

Non seulement la star de télé-réalité a publié des photos immédiatement après l’opération, mais elle a également partagé des messages texte hilarants et honnêtes de sa mère sur son apparence.

« Votre visage me donne littéralement envie de vomir », a écrit la mère de Tamra. « Un de mes amis m’a appelé et m’a demandé si vous aviez eu un accident de moto. »