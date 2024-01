Tampons de liens positifs pour adultes contre la dépression chez les enfants confrontés à l’adversité

Résumé: Les relations positives avec les parents et les autres adultes pendant l’enfance contribuent de manière significative à une meilleure santé mentale à l’âge adulte. En analysant les données de la Boricua Youth Study, les chercheurs ont découvert que les enfants ayant au moins une relation enrichissante avec un adulte présentaient moins de risques de dépression, d’anxiété et de stress plus tard dans la vie.

Cette étude, axée sur les jeunes marginalisés et minoritaires, souligne l’importance des liens de soutien entre adultes comme facteur de résilience face aux troubles mentaux. Étonnamment, la religiosité familiale était liée à un stress accru chez les personnes ayant vécu des expériences d’enfance défavorables (ACE), ce qui suggère la nécessité de stratégies de résilience plus larges au-delà des prédicteurs traditionnels.

Faits marquants:

Les relations positives entre adultes et enfants pendant l’enfance sont associées à une réduction de la dépression, de l’anxiété et du stress à l’âge adulte. L’étude a souligné la nécessité d’interventions favorisant des relations de soutien pour les enfants confrontés à l’adversité. Aucun des facteurs de résilience étudiés n’était associé à un trouble lié à l’usage de substances, ce qui indique la complexité de la résilience et de la santé mentale.

Source: Université de Colombie

Une étude de l’Université de Columbia a révélé que des relations positives avec les parents et d’autres adultes pendant l’enfance sont associées à une meilleure santé mentale à l’âge adulte, quelle que soit l’exposition à des expériences négatives pendant l’enfance.

Les résultats, publiés dans JAMA Psychiatrie Le 27 décembre 2023, suggèrent que les interventions favorisant les liens de soutien entre adultes pendant l’enfance pourraient porter leurs fruits sur la santé de la population des jeunes adultes, en réduisant le risque socioculturel de troubles mentaux, tels que la dépression et l’anxiété.

“Pour les enfants, un facteur de résilience extrêmement important est une relation chaleureuse et enrichissante avec un parent, un soignant ou un autre adulte”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Sara VanBronkhorst, MD, MPH, faculté bénévole de psychiatrie à Columbia.

Les chercheurs ont évalué les expériences indésirables de l’enfance, ou ACE, à trois moments de l’enfance. Ces expériences peuvent inclure des éléments tels que la violence physique ou émotionnelle, la négligence, la maladie mentale du soignant, la mort ou l’incarcération et la violence domestique. Crédit : Actualités des neurosciences

“Notre étude démontre que les enfants qui ont au moins une relation adulte-enfant positive et engagée sont moins susceptibles de souffrir de dépression, d’anxiété et de stress perçu plus tard dans la vie.”

L’étude cherchait à combler une lacune importante dans la recherche en se concentrant sur les jeunes marginalisés et minoritaires qui sont plus susceptibles de connaître de multiples adversités et de mieux comprendre les facteurs socioculturels qui renforceraient leur résilience tout au long de leur vie.

Pour identifier les marqueurs de résilience, les enquêteurs ont examiné les données de 2 000 participants à la Boricua Youth Study (BYS), une étude longitudinale suivant trois générations de familles pendant 20 ans, dirigée par Cristiane Duarte, PhD, MPH, professeur Ruane pour la mise en œuvre de Science for Child & Adolescent Mental Health à Columbia, qui est également auteur principal du JAMA Psychiatrie papier.

Tous les participants au BYS sont d’origine portoricaine, environ la moitié résidant à l’origine sur l’île de Porto Rico et les autres résidant dans le sud du Bronx, à New York.

Les chercheurs ont évalué les expériences indésirables de l’enfance, ou ACE, à trois moments de l’enfance. Ces expériences peuvent inclure des éléments tels que la violence physique ou émotionnelle, la négligence, la maladie mentale du soignant, la mort ou l’incarcération et la violence domestique.

Ils ont également mesuré sept facteurs socioculturels associés à la résilience, parmi lesquels les relations sociales (chaleur maternelle et amitiés) et les sources de sens (familisme et religiosité familiale).

Les résultats en matière de santé mentale ont été mesurés au cours du jeune âge adulte et comprenaient le trouble d’anxiété généralisée, le trouble dépressif majeur, le trouble lié à l’usage de substances et le stress perçu.

Comme hypothétiquement, ils ont constaté que les mesures des relations sociales, en dehors des relations avec les pairs, étaient associées à moins de dépression et d’anxiété, ainsi qu’à moins de stress perçu chez les jeunes adultes.

Étonnamment, les chercheurs ont découvert que la religiosité familiale, souvent considérée comme protectrice, était associée à un stress perçu plus élevé, et non moins, chez les jeunes adultes ayant connu des ACE élevés. Il convient de noter que même s’il existait des associations entre les facteurs de résilience et le stress, la dépression et l’anxiété ultérieurs, aucun des facteurs de résilience étudiés n’était associé aux troubles liés à l’usage de substances.

“Avec des facteurs tels que la religiosité, l’histoire peut être plus nuancée”, a déclaré le Dr VanBronkhorst. « Une explication de cette découverte inattendue pourrait être que les familles religieuses pourraient éprouver des niveaux plus élevés de honte et de culpabilité liés aux ACE, comme la consommation de substances parentales ou l’incarcération. »

Les chercheurs ont déclaré que le fait que plusieurs marqueurs associés à la résilience ne confèrent pas de protection souligne l’importance de prévenir les ACE et souligne la nécessité de trouver d’autres moyens de soutenir les enfants confrontés à l’adversité dans un contexte de marginalisation et de minorité.

« Nous devrons peut-être regarder au-delà des prédicteurs traditionnels de la résilience », a déclaré le Dr Duarte. « Des études futures pourraient examiner le rôle, par exemple, des ressources financières, du racisme et de l’équité sociale sur la résilience. »

Le Dr VanBronkhorst, qui en plus de son rôle à Columbia travaille comme psychiatre pour enfants et adolescents au Network180, une clinique communautaire de santé mentale, voit de nombreux enfants ayant des ACE élevés.

« Les parents avec lesquels je travaille voient leurs enfants en difficulté, ils veulent nouer des relations positives, mais il y a tellement de choses qui les gênent », a-t-elle déclaré.

« Nous devrions les aider avec des cours de parentalité et une thérapie familiale ; nous pouvons éduquer les enseignants et les membres de la communauté. Mais nous devrions également envisager des interventions structurelles plus vastes qui pourraient réduire les expériences d’adversité et les causes de stress qui interfèrent avec la formation de liens entre les adultes et qui peuvent protéger les enfants du stress.

Dans cette étude, nous voulions reconnaître que la résilience ne peut être réduite aux attributs individuels avec lesquels on peut naître », a ajouté le Dr Duarte. « La résilience est un processus. Pour s’engager dans ce processus, les enfants et les tuteurs doivent avoir accès à des ressources dans leur environnement qui favorisent des relations solides et réactives et des expériences significatives.

Abstrait

Risque socioculturel et résilience dans le contexte d’expériences défavorables pendant l’enfance

Importance

La connaissance des facteurs de résilience de l’enfance pertinents dans des circonstances de marginalisation et un nombre élevé d’expériences défavorables de l’enfance (ACE) peuvent améliorer les interventions.

Objectif

Identifier les facteurs de résilience socioculturelle dans l’enfance qui sont associés à une meilleure santé mentale des jeunes adultes dans le contexte des ACE.

Conception, cadre et participants

Cette étude de cohorte a examiné 4 vagues de données de la Boricua Youth Study, qui incluait des enfants portoricains du sud du Bronx, à New York, et de San Juan, à Porto Rico. Les participants étaient âgés de 5 à 17 ans lors des vagues 1 à 3 (2000-2003) et de 15 à 29 ans lors de la vague 4 (2013-2017). Des modèles de régression linéaire et logistique ont testé les associations de 7 facteurs de résilience de l’enfance et leur interaction avec les ACE sur les résultats en matière de santé mentale des jeunes adultes. Les données ont été analysées de juin 2021 à octobre 2023.

Principaux résultats et mesures

Stress perçu, trouble dépressif majeur et/ou trouble d’anxiété généralisée (MDD/TAG) et trouble lié à l’usage de substances (SUD) chez les jeunes adultes.

Résultats

Parmi un total de 2 004 participants, l’âge moyen (ET) à la vague 4 était de 22,4 (2,9) ans ; 1 024 participants (51,1 %) étaient des femmes et 980 (48,9 %) étaient des hommes. Les relations parents-enfants positives et le soutien des adultes non parentaux pendant l’enfance étaient associés à un stress perçu plus faible (β = −0,14 ; SE = 0,02 ; P.< 0,001 ; β = −0,08 ; SE = 0,03 ; P.= 0,003, respectivement) et des probabilités plus faibles de MDD/GAD (rapport de cotes ajusté [aOR], 0,84 ; IC à 95 %, 0,73 à 0,97 ; aOR = 0,81 ; IC à 95 %, 0,69 à 0,95, respectivement) chez les jeunes adultes. La chaleur maternelle rapportée pendant l’enfance était également associée à un stress perçu plus faible chez les jeunes adultes (β = −0,11 ; SE = 0,02 ; P.< 0,001).

Aucun des facteurs de résilience n’était associé au SUD. Les facteurs de résilience que sont le familisme, les amitiés et la religiosité familiale n’étaient associés à aucun des résultats en matière de santé mentale. Les ACE étaient associés à de moins bons résultats en matière de santé mentale ; cependant, aucun des facteurs de résilience n’a présenté d’interactions compatibles avec une protection contre les ACE. De manière inattendue, une religiosité familiale plus élevée était associée à un stress perçu plus important en présence d’ACE plus élevés.

Conclusions et pertinence

Les résultats de cette étude suggèrent que la promotion de relations positives avec les adultes pendant l’enfance peut réduire le stress et le TDM/TAG chez les jeunes adultes. Cependant, il reste nécessaire d’identifier les facteurs socioculturels de protection de l’enfance pour les ACE. Il convient de faire preuve de prudence avant de déterminer quels facteurs de résilience sont pertinents pour un groupe donné, car une religiosité familiale plus élevée (un facteur de résilience postulé) était de manière inattendue associée à une association plus forte, plutôt que plus faible, entre les ACE et le stress perçu chez les jeunes adultes.