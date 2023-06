Tampico Lions Club à la recherche de nouveaux membres – Shaw Local

TAMPICO– Le Tampico Lions Club #280 est à la recherche de nouveaux membres actifs. Toute personne intéressée à s’inscrire doit appeler Terry Gaskill, responsable de l’effectif Lions, au 815-438-2789 ou 815-535-3665 et laisser un message.

Le club compte 10 membres actifs et un nouveau membre actif et ils se réunissent les deuxième et quatrième lundis du mois.

Les Lions de Tampico feront une pause estivale en juillet et août. Le nouvel exercice débutera à 18h30 le 11 septembre au Tampico Area Community Building. Si vous êtes intéressé à vous joindre, veuillez attendre la nouvelle année fiscale.

Les Lions de Tampico fournissent des lunettes et des examens aux personnes vivant dans la région de Tampico. Si vous avez besoin d’aide pour obtenir des lunettes, appelez l’église Lion President Ronald au 815-438-3442 et laissez un message.

Le club attribue également deux bourses de 500 $ chaque année aux élèves du lycée de Prophetstown. Ces bourses sont envoyées à l’établissement d’enseignement des étudiants pour aider à payer leur formation continue.

Les Journées Festives de Tampico auront lieu du 20 au 23 juillet. Cette année, le Tampico Lions Club aura son char HY&T dans le défilé prévu à 15 h le 23 juillet. Le Tampico Recreation Board fournira un calendrier des activités à une date ultérieure.

Le Lions Club International est le plus grand club à but non lucratif au monde. Les avantages dépassent de loin le coût d’appartenance.