Tampa Bay Buccaneers : les champions du Super Bowl se rendent à la Maison Blanche pour rendre visite au président Joe Biden | Nouvelles de la NFL

Tom Brady a rendu visite à Joe Biden à la Maison Blanche

La Maison Blanche a accueilli mardi le champion du Super Bowl Tampa Bay Buccaneers pour une visite avec le président Joe Biden.

Il s’agissait de la première visite d’une équipe de la NFL à la Maison Blanche depuis 2017.

Le président de l’époque, Donald Trump, a révoqué l’invitation des Eagles de Philadelphie en 2018, les New England Patriots ont choisi de ne pas y assister en 2019 et les Chiefs de Kansas City ne se sont jamais rendus à Washington DC en 2020 pendant la pandémie de COVID-19.

Il représentait également la première visite du septuple champion du Super Bowl, Tom Brady, à la Maison Blanche depuis 2005. Il a sauté les voyages des Patriots en 2015 et 2017, le premier alors que Barack Obama était au pouvoir et le second avec Trump.

Le président Joe Biden, tient un maillot des Tampa Bay Buccaneers qui lui a été présenté par l’équipe lors d’une cérémonie sur la pelouse sud de la Maison Blanche

Brady, qui a décrit Trump comme un « bon ami » mais a essayé d’éviter de révéler son alignement politique, a plaisanté avec le président Biden lors de la visite de mardi au sujet de Biden battant Trump aux élections de 2020.

« Peu de gens pensent que nous aurions pu gagner. En fait, je pense qu’environ 40% des gens ne pensent toujours pas que nous avons gagné », a déclaré Brady, faisant référence aux efforts de certains républicains pour enquêter sur la fraude électorale et même renverser le résultat des élections.

« Je comprends cela », intervint Biden.

Les Buccaneers ont remporté leur deuxième Super Bowl de l’histoire de la franchise la même saison où ils ont ajouté Brady, 43 ans, qui est entré en agence libre après 20 saisons avec la Nouvelle-Angleterre. Brady aura 44 ans lorsqu’il dirigera les Bucs dans la saison 2021.