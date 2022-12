Tampa Bay Buccaneers 19-16 Arizona Cardinals: les Bucs de Tom Brady se rallient pour gagner en prolongation en Arizona | Nouvelles de la NFL

Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay détiennent un avantage d’un match dans la course pour la NFC Sud et une place en séries éliminatoires, avec deux matchs à jouer

Ryan Succop a couronné une performance de quatre buts sur le terrain en perçant un 40 verges en prolongation pour amener les Buccaneers de Tampa Bay à une victoire sur la route 19-16 contre les Cardinals de l’Arizona le jour de Noël.

Histoire du jeu

La défense des Buccaneers a arrêté les Cardinals lors de leur première possession de prolongation avant que Tom Brady ne se connecte sur six passes consécutives pour déplacer le ballon vers la ligne des 19 verges de l’Arizona. Une pénalité pour faux départ a ensuite repoussé Tampa de cinq mètres, mais une paire de courses de Leonard Fournette a mis les choses en place Succop, qui a divisé les montants pour casser le dérapage perdant de son équipe en deux matchs.

Brady a complété 32 des 48 passes pour 281 verges dans le match, avec un touché au porteur de ballon recrue Rachaad White et deux interceptions. Cette victoire permet aux Buccaneers (7-8) de conserver un match d’avance sur les Panthers de la Caroline (5-9) et les Saints de la Nouvelle-Orléans (5-9) dans la bataille pour le titre de la division NFC Sud et une place en séries éliminatoires.

Brady a lancé ses deux choix à Marco Wilson dimanche, ce qui en fait la deuxième fois seulement de sa carrière légendaire qu’il a lancé au moins deux interceptions en trois matchs consécutifs. Le premier cas est survenu en septembre-octobre de la saison 2002 alors qu’il jouait pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Fournette a couru pour 72 verges et a ajouté neuf réceptions pour 90 verges pour les Bucs, tandis que son coéquipier Chris Godwin a réussi huit attrapés pour 63 verges.

James Conner, de l’Arizona, a couru 15 fois pour 79 verges et un touché, tandis que le quart-arrière Trace McSorley a complété 24 des 45 passes pour 217 verges et une interception lors de son premier départ en carrière dans la NFL.

Greg Dortch a réussi 10 attrapés pour 98 verges pour les Cardinals (4-11), mais ce n’était pas suffisant puisque l’Arizona a succombé à sa cinquième défaite consécutive et à sa septième lors de ses huit derniers matchs.

Résumé de la notation PREMIER QUART Boucaniers 3-0 Cardinaux Panier de 38 verges de Ryan Succop Boucaniers 3-3 Cardinaux Matt Prater panier de 56 verges DEUXIÈME QUARTIER Boucaniers 6-3 Cardinaux Panier de 35 verges de Ryan Succop Boucaniers 6-6 Cardinaux Matt Prater panier de 53 verges QUATRIÈME TRIMESTRE Boucaniers 6-9 cardinaux Matt Prater panier de 39 verges Boucaniers 6-16 Cardinaux Course de TD de 22 verges de James Conner (point supplémentaire) Boucaniers 13-16 Cardinaux Tom Brady passe TD de trois verges à Rachaad White (point supplémentaire) Boucaniers 16-16 Cardinaux Panier de 42 verges de Ryan Succop HEURES SUPPLÉMENTAIRES Boucaniers 19-16 Cardinaux Panier de 40 verges de Ryan Succop

Wilson a intercepté Brady pour la deuxième fois à la fin du troisième quart pour donner le feu vert à l’Arizona. McSorley a rejoint Marquise Brown sur une passe de 47 verges avant que Prater ne termine un entraînement de neuf jeux en forant un panier de 39 verges pour donner aux Cardinals une avance de 9-6 au début du quatrième quart.

Tampa Bay est allé trois fois sur sa prochaine possession et Conner a couronné un entraînement de cinq jeux et 33 verges en se précipitant pour un score de 22 verges. Le touché était son septième de la saison et le sixième de ses six derniers matchs.

Mais les Buccaneers ont effacé le déficit de 16-6, Brady se connectant avec White sur un TD de trois verges à huit minutes de la fin, avant que William Gholston ne récupère un échappé de McSorley. Le panier de 42 verges de Succop avec deux et un demi-minutes à faire – prenant finalement le match en prolongation, où Tampa Bay l’emporterait.

Leaders des statistiques

Boucaniers

Dépassement : Tom Brady, 32/48, 281 yards, 1 TD, 2 INTs

Rushing: Leonard Fournette, 20 courses, 72 verges

Réception : Leonard Fournette, neuf attrapés, 90 verges

Chris Godwin, huit attrapés, 63 verges

Cardinaux

Dépassement : Trace McSorley, 24/45, 217 verges, 1 INT

Rushing: James Conner, 15 courses, 79 yards, 1 TD

Réception : Greg Dortch, 10 attrapés, 98 verges

Et après?

Le lendemain de Noël, il y a encore plus d’action dans la NFL, alors que le Colts d’Indianapolis (4-9-1) héberger le Chargeurs de Los Angeles (8-6) sur Monday Night Football, les Chargers cherchant à décrocher une place en séries éliminatoires dans l’AFC avec une victoire. Les Colts, quant à eux, chercheront désespérément à se remettre d’une défaite record de la NFL contre les Vikings du Minnesota le week-end dernier. Regardez toute l’action sur Sky Sports NFL à partir de 1h15, mardi matin.

Quant aux Buccaneers, ils accueilleront ensuite les Panthers de la Caroline (6-9) dans un affrontement clé de la division NFC Sud le jour du Nouvel An à partir de 18 heures, dimanche. Win et les Bucs élimineront les Panthers de la course éliminatoire et se garantiront le titre de division, mais une défaite placerait la Caroline au premier rang avec un match à jouer. Les Cardinals, quant à eux, se rendront aux Falcons d’Atlanta (5-10) lors de la semaine 17, les deux étant déjà éliminés des séries éliminatoires.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !