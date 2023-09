Tammy Wynette a qualifié l’ex George Jones d’amour de sa vie quelques semaines avant sa mort : sa fille

Au cours des dernières semaines de sa vie, Tammy Wynette avait son ex-mari en tête.

La star de la musique country est décédée en 1998 à l’âge de 55 ans d’une insuffisance cardiaque. Elle et George Jones, le premier couple puissant de la musique country, sont les sujets de la série Showtime « George & Tammy », avec Jessica Chastain et Michael Shannon. Le spectacle, dont la première a eu lieu fin 2022 et qui est désormais en lice pour quatre Emmy Awards, vise à lever le rideau sur leur mariage tumultueux.

« Quelques semaines avant le décès de ma mère, nous avons eu une longue conversation à cœur ouvert », a déclaré la fille du couple, Georgette Jones, à Fox News Digital. « Nous avons parlé de ce qui s’est passé dans nos vies et de nos regrets. Elle a parlé de mon père et a dit que bien sûr, il serait toujours l’amour de sa vie. Elle tenait beaucoup à lui. Elle a dit que c’était malheureux qu’à l’époque ils étaient mariés, mon père avait une relation amour-haine avec Nashville. »

« Il adorait faire de la musique, mais il détestait l’aspect commercial de Nashville », a expliqué l’auteur-compositeur-interprète. « Ma mère voulait juste être à Nashville. Elle était si heureuse d’enfin y arriver et d’avoir l’impression de s’établir… Et mon père en avait juste marre. Je sais que cela avait une grande part à voir avec certaines de leurs anxiétés et difficultés en couple. Mon père voulait partir le plus loin possible de là. Et ma mère voulait juste continuer à pousser et aller plus loin. »

« Ma mère a épousé deux autres personnes après mon père », a poursuivi Georgette. « Elle cherchait un moyen de remplir sa vie et de s’en sortir sans mon père. Et selon elle, quelques semaines seulement avant son décès, elle n’a jamais rien trouvé. Son plus grand amour serait toujours mon père. Et c’est malheureux. « .

D’autres problèmes ont tourmenté la réponse de Nashville à Elizabeth Taylor et Richard Burton. Ils se sont mariés de 1969 à 1975.

« Bien sûr, mon père avait des problèmes d’alcool », a déclaré l’homme de 52 ans. « Mais ma mère a également développé des problèmes médicaux qui ont entraîné de multiples interventions chirurgicales, puis une dépendance aux analgésiques. Tout cela les a séparés. Ainsi, lors de ces conversations, ma mère et moi avons eu, elle a parlé de la façon dont peut-être si cela avait été une période différente dans » Leur vie, s’ils n’avaient pas été sous le microscope des médias, les choses auraient été différentes. Mais même si elle l’aimait toujours beaucoup et tenait à lui, ce n’était tout simplement pas censé être le cas. «

Jones est décédé en 2013 à l’âge de 81 ans. Au cours de sa vie, il a lutté contre une dépendance débilitante à l’alcool et à la cocaïne. Au cours des années 60 et 70, il a gagné le surnom de « No Show Jones » pour s’être régulièrement tellement saoulé qu’il ne se présentait pas à ses concerts ou refusait tout simplement de se produire. Le patriarche a admis un jour au magazine People en 1977 : « J’ai bu un peu plus que je n’aurais dû, même si je détestais mon père parce qu’il buvait. »

Georgette a déclaré que l’une des « erreurs » que sa mère a admis avoir commises était de ne pas comprendre comment fonctionne la dépendance.

« Elle a dit qu’il n’y avait pas beaucoup d’informations sur la dépendance à l’époque – c’était vraiment un sujet tabou dont parler », a expliqué Georgette. « Vous méprisiez les personnes toxicomanes comme s’il s’agissait d’un problème moral ou d’un problème de discipline en eux-mêmes. Personne ne regardait ni ne parlait de la dépendance comme nous le faisons aujourd’hui. Aujourd’hui, nous réalisons que c’est un problème médical, un problème psychologique. C’est quelque chose qui » doit être abordé tout au long de votre vie. Mais à cette époque, il y avait une stigmatisation. Personne ne voulait aborder ces problèmes. Et pour ma mère, vous ne demandez pas à un médecin si on vous donne des médicaments contre la douleur. C’était difficile pour qu’elle [later] comprendre qu’elle avait développé un problème. Ce n’était pas seulement elle qui prenait [pills] pour des raisons médicales. »

« Maman a dit qu’elle harcelerait mon père, pensant que cela le changerait », a-t-elle réfléchi. « Elle menaçait de partir, espérant que s’il pensait qu’il allait perdre quelque chose, ne plus avoir leur cellule familiale ensemble, cela lui donnerait envie d’arrêter. Mais elle ne comprenait pas que ce n’était pas vraiment le problème. était. »

« Il ne s’agissait pas de faire le bien ou le mal », a poursuivi Georgette. « Je pense qu’elle a réalisé plusieurs années plus tard qu’elle aurait aimé en savoir et comprendre davantage sur la dépendance pour aider mon père. Elle voulait être avec lui plus que tout, mais je pense qu’à un moment donné, elle avait l’impression que cela la déchirait physiquement et psychologiquement. «

Georgette a déclaré qu’en grandissant, ses parents la protégeaient de leurs problèmes. C’est bien des années plus tard, lorsqu’elle fut adulte et eut ses propres enfants, que Georgette comprit pourquoi elle ne voyait pas son père autant qu’elle l’aurait souhaité.

« Il savait qu’il avait un problème et il essayait de me protéger », a expliqué Georgette. « Il ne voulait pas que je le voie de cette façon… J’ai appris plus tard par mes grands-parents qu’il restait dans ma chambre quand j’étais avec eux et que ma mère voyageait, et pleurait pendant des heures. Et quand je rentrais de l’école, il partait rapidement parce qu’il se sentait inapte à ce que je le voie. Il ne voulait tout simplement pas me déranger… J’ai réalisé plus tard que mon père m’aimait tellement et qu’il était si triste d’être loin de moi. moi, mais il essayait de me protéger de le voir de cette façon. »

Georgette entendait les chuchotements de ses camarades de classe sur le mariage difficile de ses parents. Elle a dit que Wynette n’avait jamais parlé négativement de son père.

« Chaque fois que je rentrais à la maison bouleversé et que j’en parlais à ma mère, elle me disait : ‘N’écoute pas ce que les gens, la télévision ou les journaux ont à dire, personne ne connaît toute la vérité' », se souvient Georgette. « ‘Ignore simplement ces choses. La seule chose dont tu dois te rappeler est que ton père t’aime de tout son cœur. Je sais que tu l’aimes aussi. Ton père est un homme bon. Et peu importe ce sur quoi il travaille, ça le fera. travailler un jour.' »

Et il y avait plein de bons souvenirs à la maison, a partagé Georgette.

« Mes deux parents aimaient jouer à des jeux », rigola-t-elle. « Nous jouions à des jeux de société ou allions au bowling. Tous deux étaient très enfantins. Ils adoraient jouer et s’impliquer dans tout ce que nous faisions, les enfants. Quand ils sont rentrés à la maison [from performing] ils nous ont rendu la vie tellement amusante. C’étaient vraiment des parents formidables. »

Georgette a dit qu’elle avait 27 ans lorsqu’elle a perdu sa mère. Jones était « immédiatement » là pour elle.

« Ma sœur et moi avons dû choisir le cercueil et les fleurs », a expliqué Georgette. « C’était mon père qui nous accompagnait pour faire toutes ces choses. Je sais à quel point c’était difficile pour lui, mais il savait que j’avais plus besoin de lui que je n’en avais jamais eu besoin dans ma vie… Et il était là pour moi. C’était le début de la réparation d’une relation qui avait besoin d’être réparée depuis longtemps. Ce n’était pas que nous ne nous aimions pas et ne voulions pas être ensemble, mais le fait de ne pas nous voir rendait les choses difficiles. C’est un moment où la guérison a vraiment commencé. »

Jones a failli mourir en 1999 dans un accident de voiture, a rapporté le Seattle Times. Il conduisait en état d’ébriété. Il a été sous respirateur pendant 11 jours après l’accident. Selon le média, Jones a arrêté de boire et de fumer après son rétablissement.

« Il n’a jamais bu une autre cigarette ou un autre verre », rayonna Georgette. « Je sais que c’était le plus dur pour lui, mais il a pris un tel engagement sérieusement – ​​et c’était tellement différent de ce qu’il avait fait dans le passé. J’étais tellement fier de lui. »

Georgette a admis qu’il était émouvant de voir Chastain et Shannon se transformer en ses parents, mais a loué leur performance. Aujourd’hui, elle écrit un livre de cuisine qui partagera des recettes familiales bien-aimées.

« Mes parents étaient humains – et nous faisons tous des erreurs », a déclaré Georgette. « Mon père a trouvé une voie après tout ce qu’il a vécu avec sobriété. Ma mère s’est dévouée pour nous les enfants tout en poursuivant son rêve… Malgré tout ce qu’ils ont vécu, je suis fière d’eux. »

Les Emmys sont diffusés en direct le 15 janvier à 20 heures sur FOX. L’Associated Press a contribué à ce rapport.