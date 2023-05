Tammy Slaton, star de 1000-Lb Sisters, rencontre une star de TikTok: rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TLC / Youtube

Tammy Slaton aurait trouvé l’amour avec un homme plus jeune au milieu de son divorce d’avec Caleb Willingham. Le 1000 livres. Sœurs star, 36 ans, sort avec une star de TikTok de 25 ans Greg Morganselon un rapport du 11 mai de Le soleil. Une source a déclaré au point de vente que Tammy avait rencontré son petit ami basé dans l’Indiana sur une application de rencontres et qu’ils « s’étaient immédiatement entendus ». La source a affirmé que Tammy et Greg « se voyaient » depuis avril, et Greg a apparemment déjà rencontré la famille de Tammy dans le Kentucky.

« Ils se parlent régulièrement et ils semblent vraiment s’aimer, mais ils essaient de savoir quand il reviendra, car les choses se compliquent autour de son programme de tournage », a déclaré une source. Le soleil. Une deuxième source a ajouté : « Tammy est timide avec lui et ne voulait pas manger devant lui. Elle a dit qu’elle le trouvait très attirant.

Tammy se serait séparée de son mari Caleb seulement cinq mois après leur mariage en novembre 2022. Le 1er mai, Le soleil a rapporté que Tammy était en train de demander le divorce. La star de TLC a rencontré Caleb alors qu’ils étaient patients dans un centre de désintoxication de l’Ohio. Apparemment, le couple s’est séparé à cause de la récente prise de poids de Caleb.

« Ils se sont séparés parce que Caleb n’a pas suivi son régime en cure de désintoxication », a déclaré une source proche de Tammy. Le soleil. « Il a pris 30 livres et n’a pas suivi son programme. Ils se sont disputés à ce sujet et il lui a dit qu’il voulait divorcer, mais il a ensuite essayé de revenir en arrière. L’initié a également affirmé que les sœurs de Tammy Amy et Amandine « l’encourageaient » à mettre fin au mariage.

Tammy n’est pas le seul membre de sa famille à avoir actuellement des problèmes de mariage. Sa sœur et co-star Amy, 35 ans, traverse une rupture avec son mari depuis quatre ans, Michel Halterman. Michael a demandé le divorce de la star de télé-réalité du Kentucky le 13 mars, selon des documents obtenus par Nous hebdomadaire. Amy a rencontré Michael au lycée au début des années 2000. Ils se sont mariés à Nashville en mars 2019, bien que la rumeur raconte qu’ils se seraient enfuis deux ans auparavant.

