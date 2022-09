Tammy Rivera partage des problèmes avec l’ouverture d’un magasin sur Reality Show

Bonne journée de bosse ! Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de ‘Waka & Tammy: What The Flocka’

Si vous n’avez pas suivi les nouveaux épisodes de “Waka & Tammy: What The Flocka”, dans la saison 3, Waka et Tammy se sont séparés et sont tous deux déterminés à construire une vie nouvelle et heureuse sans l’autre. Sa fille, Charlie, le ciment qui maintient la famille ensemble, affiche un visage courageux mais lutte avec la vie au milieu de tous ces changements.

Cette saison nous a donné beaucoup d’occasions de voir Tammy en plein mode entrepreneurial et nous avons un clip exclusif de l’épisode à venir de jeudi qui la montre face à de sérieux défis et elle travaille pour ouvrir son nouveau magasin.

Dans le clip ci-dessous, Tammy parle avec sa mère de son impatience face au retard à pouvoir ouvrir l’entreprise.

Vérifiez-le:

La mère de Tammy a dit — ne m’en veux pas ! Que pensez-vous des retards d’ouverture du magasin ? Est-ce juste la façon dont les choses se passent avec l’entrepreneuriat? Pensez-vous que Tammy doit compter sur une aide plus expérimentée ? Selon vous, qu’est-ce qui est à l’origine du problème ?

Voici à quoi s’attendre de l’épisode:

Waka cherche à tourner la page avec une thérapie et Tammy fait face à des revers commerciaux. Charlie réfléchit à une nouvelle entreprise.

Wow, nous sommes tellement curieux de savoir ce que fait Charlie jusqu’à maintenant. Avez-vous une idée?

Le nouvel épisode de “Waka & Tammy: What the Flocka” est diffusé le jeudi 22 septembre à 21h sur WeTV. Allez-vous regarder?