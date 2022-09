Vous pensez tous que Charlie est “frappant et se battant et prêt à se battre ?”

Bonne journée de bosse ! Nous sommes mercredi et nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de “Waka & Tammy : What The Flocka” ! Nous avons un aperçu exclusif du prochain épisode de jeudi de “Waka & Tammy: What The Flocka”. Dans le clip, Tammy prend au sérieux le fait de s’assurer que Charlie puisse se défendre après sa frayeur au centre commercial. Le duo mère-fille a suivi un cours d’autodéfense et s’est entraîné à frapper. Regardez le clip ci-dessous :

Tammy avait-elle tort de taquiner Charlie en disant qu’elle avait les yeux fermés lorsqu’elle lançait ces coups de poing? D’après la façon dont Tammy parle de son éducation, vous pouvez dire qu’elle a traversé une période très difficile. C’est une bénédiction qu’elle et Waka aient pu offrir à Charlie une vie qui ne l’a pas obligée à se battre tous les jours juste pour survivre. Bien sûr, la vie de personne n’est sans défis.

Nous sommes curieux de savoir si Charlie continuera sa formation de boxe et d’autodéfense ou s’il y a d’autres choses qu’elle pourrait être plus intéressée à essayer – comme les arts martiaux peut-être ?

Comment réagiriez-vous si votre enfant vous disait que quelqu’un le suivait dans le centre commercial ? Leur imposeriez-vous des restrictions plus strictes pour assurer leur sécurité ? Ou vous assureriez-vous qu’ils disposent de tous les outils possibles pour se défendre si nécessaire ?

Le tout nouveau «Waka & Tammy: What the Flocka» de cette semaine sera diffusé demain, jeudi 15 septembre à 21 h HE / 20 h CT? sur WeTV.

Allez-vous regarder?