Tammy Beaumont positive sur The Hundred malgré la possibilité de nouvelles restrictions Covid | Nouvelles de cricket

Tammy Beaumont se prépare pour The Hundred après un été chargé avec l’Angleterre

Tammy Beaumont est préparée à la possibilité de vivre sous restrictions pour The Hundred en raison du nombre croissant de cas de Covid-19 au Royaume-Uni, malgré six semaines de suivi de protocoles stricts pendant son service en Angleterre.

Beaumont se tournera vers l’édition inaugurale de la nouvelle compétition phare de la BCE, qui débutera mercredi prochain, après avoir achevé ses engagements internationaux contre l’Inde cette semaine.

L’Angleterre détient une avance de 8 à 6 points dans la série féminine multiformat avant le troisième et dernier international T20 de mercredi – en direct Sky Sports Cricket à partir de 18h.

Angleterre vs Inde Vivre de

Bien que Beaumont ait eu la chance d’être accompagnée de son partenaire ces dernières semaines, elle a admis que certains de ses coéquipiers n’avaient pas eu ce luxe – et pourraient faire face à la perspective de plus de temps pour participer à The Hundred.

1:00 Les stars du football féminin et masculin s’aligneront pour une toute nouvelle compétition cet été, appelée The Hundred. Tout commence le 21 juillet ! Les stars du football féminin et masculin s’aligneront pour une toute nouvelle compétition cet été, appelée The Hundred. Tout commence le 21 juillet !

Cependant, Beaumont, qui s’est engagé pour représenter London Spirit, pense que des limites aux mouvements des joueurs, voire des bulles bio-sécurisées pour les équipes, pourraient être un prix à payer pour garantir que le spectacle continue.

Elle a déclaré à l’agence de presse PA: « Je vais être honnête, ce n’est pas facile en tant que joueur d’être dans un environnement d’équipe pendant six semaines et j’ai eu la chance que mon partenaire ait pu entrer car il ne travaille qu’à domicile, alors que d’autres travaillent à l’hôpital, à l’école ou ailleurs.Beaucoup de filles n’ont pas vu leur partenaire, alors elles ont eu la vie dure et si The Hundred fait de même, c’est très, très long.

« Cela a été parfois difficile, mais nous préférons faire cela et jouer, je pense. Cela en fait partie pour le moment, mais j’espère que pas pour trop longtemps. »

L’équipe masculine d’Angleterre a nommé une équipe fantôme pour la série ODI à nouveau au Pakistan après que trois joueurs et quatre membres du personnel ont été testés positifs pour le coronavirus, le reste du groupe étant mis en quarantaine après avoir été considérés comme des contacts étroits.

Le cricket du comté a connu plusieurs épidémies, mais le côté de Heather Knight a jusqu’à présent évité tout cas positif, et ils ont évité de ne pas pouvoir visiter les cafés en installant Beaumont comme barista désigné.

Elle a déclaré: « Pour le moment, c’est assez strict, d’autant plus que les cas de Covid ont augmenté récemment. Nous pouvons sortir pour des promenades en plein air et des jeux de golf en plein air – mais je ne suis pas golfeur, donc beaucoup de filles y vont.

« En fait, j’ai apporté ma machine à café, donc je suis le café officiel de l’équipe ! Vendredi soir, alors que nous jouions, j’ai préparé 25 cafés par jour. Le plus gros client est probablement Anya Shrubsole, mais elle est de bonne compagnie.

« Nous ne sommes pas autorisés à prendre du café, des plats à emporter ou quoi que ce soit et nous sommes à peu près à destination de l’hôtel. Mais c’est un peu dans le bon sens car cela signifie que nous restons en sécurité et que nous gardons le jeu propre de Covid autant que possible. »

L’Angleterre n’a pas été en mesure de sceller une victoire en série dimanche car, malgré les 59 de Beaumont en tête de l’ordre, ils sont passés de 106-2 à 140-8 en poursuivant 149 à Hove, mais ils obtiennent une deuxième morsure de la cerise à Chelmsford le Mercredi.

L’Inde doit gagner pour s’assurer que la série se termine bien et Beaumont a insisté sur le fait que l’occasion serait une bonne expérience pour l’Angleterre avec les Ashes et la défense de leur Coupe du monde à 50 au cours des prochains mois.

Beaumont a ajouté: « Nous entrons dans un décideur de série, c’est quelque chose contre quoi nous tester parce que nous avons beaucoup de Coupes du monde et de grands tournois l’année prochaine.

« Faire nos preuves dans ces situations de pression réelle est en fait une bonne chose pour nous. En particulier avec la nature de cette série multi-formats, le fait que dans le jeu final il y ait encore quelques résultats possibles et tout est à jouer, c’est vraiment quelque chose. pour vous lancer en tant que joueur.

« Il est vraiment essentiel que nous ayons atteint le sol en courant lors de ce dernier match. »