Tammy Beaumont dit que l’échec de l’Angleterre à faire face à la défaite du Sri Lanka lors de la défaite du T20 est « un signal d’alarme » | Actualités sur le cricket

Tammy Beaumont dit que l’échec de l’Angleterre à gérer les filateurs du Sri Lanka lors de leur défaite en série T20 est « un signal d’alarme ».

Les touristes ont remporté une première victoire en série T20 contre l’Angleterre avec une victoire par sept guichets lors du troisième match à Derby, et leurs quilleurs lents étaient une fois de plus au premier plan.

Sept guichets anglais sont tombés en rotation, trois d’entre eux face au capitaine du Sri Lanka Chamari Athapaththu, qui a marqué avec la batte avec 44 balles sur 28 après avoir remporté 3-21.

La performance a sonné l’alarme sur la capacité des hôtes à gérer le spin bowling après avoir été battus de la même manière lors du deuxième match à Chelmsford.

« Je pense que ce sera un peu un signal d’alarme sur la façon dont nous jouons au spin », a déclaré la frappeuse anglaise Beaumont, s’exprimant en sa qualité d’expert de Sky Sports Cricket après avoir été exclue de l’équipe T20.

« Vous pouvez le voir sur les visages des filles. Chaque fois que vous jouez pour l’Angleterre, vous en êtes très fier et vous avez désespérément besoin de gagner le match. »

L’Angleterre a remis les premières convocations au quilleur Mahika Gaur et au batteur-batteur Bess Heath pour la série contre le Sri Lanka dans le cadre d’une équipe très modifiée.

« Ils seront certainement déçus. Oui, ils ont donné des opportunités aux gens », a déclaré Beaumont.

« Personnellement, ces joueurs seront déçus de ne pas avoir saisi ces opportunités et de ne pas avoir levé la main sur ce qui les attend dans le futur.

« Les filles se regarderont dans le miroir et sauront qu’elles devront faire du travail lorsqu’il s’agira de jouer au spin et qu’elles en reviendront plus fortes. »

« C’est un risque que nous avons pris mais nous ne le regrettons pas »

La capitaine anglaise Heather Knight a défendu la décision de faire jouer des joueurs plus jeunes dans l’équipe, Nat Sciver-Brunt et Sophia Dunkley étant au repos tandis que Lauren Bell continue de se remettre de sa maladie et Sophie Ecclestone reste exclue après sa blessure à l’épaule.

« C’était un risque que nous avons pris, en faisant venir quelques jeunes joueurs et en mettant au repos certains joueurs seniors, mais nous ne le regrettons pas », a déclaré Knight.

« Il y a beaucoup de cricket ces jours-ci et le repos des joueurs donne des opportunités. Vous n’en savez pas grand-chose sur un joueur tant que vous ne l’avez pas exposé au cricket international. »

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Jon Lewis, a convenu que l’équipe devait s’améliorer contre les effets de rotation, mais, comme Knight, a défendu les joueurs nommés dans l’équipe.

« D’après The Ashes et ce que j’ai vu lors de la Coupe du Monde, il est assez clair que la façon dont nous jouons au spin bowling est un domaine de développement important pour nous et cela a été souligné ici », a déclaré Lewis.

« C’est une excellente exposition pour nos joueurs de comprendre où ils en sont dans leur parcours de cricket. Ce sont les éléments que nous devons améliorer.

« Les gens nous regardent jouer au spin et disent : « C’est là que nous pensons pouvoir les exploiter ». Je suis donc vraiment impatient de travailler avec les filles sur le jeu de spin et les options dont elles disposent. Il y a de nombreux domaines de croissance.

« Nous veillerons à entourer nos joueurs de beaucoup de soutien, d’entraîneurs et d’expériences qui les aideront à se développer. »

« Nous parlons toujours positivement dans le vestiaire et jamais négativement »

La capitaine du Sri Lanka, Athapaththu, a salué les solides performances de son équipe qui les ont aidées à se remettre d’un score de 1-0 pour remporter la série 2-1.

« Je suis vraiment content de ma performance et de celle de mon équipe. J’ai travaillé dur dans les filets et nous avons joué du bon cricket lors des matchs précédents et nous avons continué sur cette performance aujourd’hui et nous avons gagné », a déclaré Athapaththu.

« Mon unité de quilles a très bien réussi aujourd’hui, et tout au long du tournoi, c’est tout à son honneur. Les entraîneurs aux frappeurs, aux quilles et aux joueurs défensifs ont été vraiment bons.

« En tant que nouveau groupe, nous avons très bien exécuté nos plans. Nous parlons toujours positivement dans le vestiaire et jamais négativement.

« Le Sri Lanka Cricket a beaucoup aidé le cricket féminin. Ils ont augmenté nos paiements et accordé des contrats à 60 joueuses de notre équipe nationale, ce qui nous permet également d’avoir une bonne structure nationale. »

Les équipes se rencontrent désormais dans une série ODI de trois matchs, les trois matchs étant diffusés en direct. Sky Sports Cricketà commencer par le premier match de samedi de Durham.

