Tammy Abraham: David Moyes dit que le prix de 40 millions de livres sterling pour l’attaquant de Chelsea exclurait West Ham du transfert | Actualités du football

David Moyes a exclu West Ham de la course pour signer l’attaquant de Chelsea Tammy Abraham.

Abraham est considéré comme l’une des principales cibles estivales de Moyes alors qu’il tente de renforcer sa force de frappe.

Mais le patron des Hammers affirme que le prix annoncé par Abraham de 40 millions de livres signifie que le joueur de 23 ans est bien hors de sa portée.

« Cela nous exclurait complètement. Nous serons exclus », a déclaré Moyes. « Donc, si c’est le chiffre et c’est ce qui est dit, nous sommes exclus.

«Nous n’avons pas cet argent, nous n’avons pas cela pour acheter un attaquant à ce prix, non.

« Est-ce que ce genre de chiffre est notre dépense totale? Peut-être bien. Mais on ne sait jamais ici.

« Je ne pense pas que nous en ferons un achat pour un seul joueur. Je serais surpris si nous l’étions. »

















David Moyes a remporté le trophée du manager de l’année aux London Football Awards après avoir dépassé toutes les attentes avec West Ham cette saison



Moyes pourrait avoir son seul attaquant reconnu, Michail Antonio, de retour pour le voyage de lundi soir à Burnley, en direct Sky Sports Premier League.

West Ham se dirige vers Turf Moor après les défaites contre Newcastle et Chelsea, mais toujours à la recherche d’une place parmi les quatre premiers.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre trop de points », a déclaré Moyes.

Lundi 3 mai 20h00



Coup d’envoi à 20h15





« Peut-être que nous aurions pu retirer un point de Newcastle et peut-être qu’avec un peu de chance nous aurions peut-être obtenu un point de Chelsea, alors nous sommes peut-être un point ou deux vers le bas.

« Nous avons cinq matchs à disputer, nous sommes sur 55 points, donc l’idée est que lorsque nous aurons un grand numéro six devant, cela me donnerait un départ et voir ce que nous pourrions faire.

«J’adorerais entrer dans les deux derniers matchs avec 60 points, cela me donnerait une vraie chance d’obtenir un bon total de points.

«Nous devons aller à Burnley et bien jouer. Cela a été un terrain de chasse difficile pour nous ces dernières saisons, donc nous allons essayer de faire un bon spectacle et obtenir un résultat.

« Nous les avons battus plus tôt dans la saison, mais le match a été très serré. Nous devons aller là-haut et recommencer. »