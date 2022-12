Tamil Thalaivas entre en séries éliminatoires après une victoire complète sur UP Yoddhas

Narender et le capitaine Ajinkya Pawar ont offert un spectacle époustouflant aux Tamil Thalaivas, qui ont battu les UP Yoddhas par un score de 43-28 au Gachibowli Indoor Stadium. La victoire des Tamil Thalaivas signifiait qu’ils s’assuraient une place dans les séries éliminatoires à Mumbai et devenaient la cinquième équipe à passer au tour suivant.

Les Tamouls Thalaivas sont sortis des blocs les plus rapides avec Narender et Ajinkya Pawar leur donnant une avance de 5-0 dans les premières minutes. Et tandis qu’Anil Kumar récoltait les premiers points pour les UP Yoddhas, les Tamil Thalaivas étaient bel et bien aux commandes dans la phase initiale de jeu.

Au fur et à mesure que la mi-temps progressait, les UP Yoddhas ont continué à grignoter, Anil faisant la plupart du travail lourd pour son équipe. Cependant, les Tamouls Thalaivas en faisaient assez pour garder le nez devant Himanshu, Mohit et Arpit Saroha, fournissant à Narender et Ajinkya un soutien important.

Pendant la majeure partie de la première mi-temps, les raids des UP Yoddhas n’ont pas été aussi efficaces qu’ils l’auraient souhaité, tandis que les défenseurs des Tamil Thalaivas ont eu un ressort dans leurs pas. Au moment où les joueurs se sont arrêtés pour souffler un peu, les Tamil Thalaivas menaient par un score de 18-9.

Même si la seconde mi-temps a commencé avec des points d’échange des deux côtés dès le début, les Thalaivas tamouls contrôlaient la procédure. À un peu plus de 13 minutes de la fin, les UP Yoddhas ont décroché leur premier ALL OUT du match et laissaient espérer un retour alors qu’ils grignotaient l’avance des Tamil Thalaivas.

A 10 minutes de la fin du match, les UP Yoddhas avaient réduit l’avance des Tamil Thalaivas à 6 points. Cependant, peu de temps après un temps mort, les Tamil Thalaivas ont de nouveau fait monter les enchères et ont poursuivi leur chemin, ce qui leur donne une avance de 13 points à 6 minutes de la fin. Narender avait déjà inscrit son Super 10 tandis qu’Ajinkya aussi marquait des points pour s’amuser. Finalement, les Tamil Thalaivas ont quitté le tapis avec la victoire et des billets d’avion pour Mumbai.

