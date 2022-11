Tamil Thalaivas décroche une victoire confortable sur les guerriers du Bengale

Avec l’aide de l’héroïsme de Narender, Tamil Thalaivas a remporté une victoire confortable sur les Bengal Warriors lors de la saison 9 de la ligue Pro Kabaddi vivo au stade couvert de Gachibowli ici lundi.

Tamil Thalaivas a pris une grande avance à la fin de la première mi-temps et l’a maintenue malgré le combat acharné des Bengal Warriors en seconde mi-temps et est finalement sorti victorieux avec 35-30 à la fin.

Narender a ramassé quelques raids alors que les Tamil Thalaivas ont pris les devants à 5-3 à la 4e minute. Cependant, les Warriors ont attaqué Narender peu de temps après et sont restés dans le match à 5-7.

Ajinkya Pawar a intensifié son jeu et réduit les Warriors à seulement trois membres sur le tapis. Deepak Hooda a eu du mal à briser la défense des Thalaivas alors que l’équipe du Tamil Nadu a pris une avance massive à 10-5 à la 11e minute.

Mais, Balaji D et Manoj Gowda ont réalisé un SUPER TACKLE pour éviter un all out et réduire l’écart entre les deux camps. Quelques instants plus tard, Gowda a effectué un raid fantastique alors que les Warriors atteignaient à portée de main le score de Thalaivas à 10-11.

Cependant, l’équipe du Tamil Nadu reprenait de l’élan et infligeait un ALL OUT pour prendre l’avantage à 17-11 à la 18e minute. Les Thalaivas ont continué à faire rage et menaient 21-13 en fin de première mi-temps.

L’unité de défense des Thalaivas dirigée par le capitaine Sagar a taclé Maninder Singh dans les premières minutes de la seconde mi-temps alors que l’équipe tamoule continuait d’avoir un bastion du match à 22-15. Par la suite, Maninder a effectué quelques raids brillants, mais les Thalaivas détenaient toujours l’avantage à 24-20 à la 29e minute.

Narender et Ajinkya Pawar ont aidé l’équipe tamoule à étendre son avance après avoir remporté des raids successifs, mais quelques instants plus tard, Maninder a réussi un SUPER RAID pour garder les Warriors dans le match à 25-27.

Cependant, Narender a apporté l’élan du côté des Thalaivas, peu de temps après, avec un magnifique raid à deux points. Le star raider a continué à récolter des points alors que l’équipe du Tamil Nadu continuait de mener à 31-29 à la 38e minute.

Les Warriors ont menacé d’égaliser le score dans les deux dernières minutes, mais les Thalaivas ont effectué un SUPER TACKLE dans la dernière minute du match et ont finalement scellé l’affaire.

