Tamil Thalaivas Clinch Thriller contre Puneri Paltan, Gardez la course invaincue intacte

Tamil Thalaivas a remporté une victoire palpitante 35-34 sur Puneri Paltan lors d’un match passionnant de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, dimanche, maintenant leur invincibilité et poursuivant leur progression dans le classement.

Dans le processus, les Thalaivas ont également brisé la séquence de cinq matchs sans défaite du Paltan et ont prolongé la leur. Aslam Inamdar de Paltan (15 points) et Narender de Thalaivas (13 points) ont été les meilleurs raiders de la journée.

Une première mi-temps incroyable a vu les deux équipes jouer à un rythme implacable, presque tous les autres raids se soldant par un point. Aslam Inamdar de Pune et Narender de Thalaivas ont échangé des coups presque constamment, exigeant point pour point. Alors que la foule partisane criait pour que leur légendaire capitaine Fazel Atrachali atteigne la barre sacrée des 400 points de tacle, en réalité, l’Iranien était prudent. Les Thalaivas sont entrés dans la pause en menant par 16-15.

Les Thalaivas sont sortis des blocs en seconde période, infligeant le premier All Out du match. Le Super Raid de Narender a rattrapé Atrachali, Abinesh Nadarajan, Sombir et Pankaj Mohite pour étendre leur avance à 24-16.

À partir de là, le jeu s’est transformé en une bataille tactique, Paltan obtenant les points de contact pour réduire cette avance, mais Thalaivas faisant tout pour s’assurer qu’ils ne la perdaient pas entièrement.

À un moment crucial, avec trois hommes sur le tapis, une paire de Super Tackles – le premier par Himanshu sur Inamdar et l’autre par Sagar sur Mohit Goyat – a récupéré un certain tout pour les Thalaivas.

Avec cinq minutes au compteur, Paltan s’est rallié pour infliger son premier All Out du match et a réduit l’avance à quatre à 30-34. Un match serré est devenu tendu et imprévisible, les deux équipes craignant de commettre la moindre erreur pour abandonner la tête.

Au final, lors du dernier raid de la soirée, un calcul erroné du banc de Paltan signifiait que les Thalaivas menaient d’un point, rentraient chez eux, faisant taire la foule et maintenant leur séquence en vie.

