Tamil Thalaivas a battu Yoddhas au bris d’égalité pour réserver une place en demi-finale

Les Tamil Thalaivas ont réussi une rencontre passionnante 6-4 dans le bris d’égalité (les équipes étaient à égalité 36-36 à temps plein) pour vaincre les UP Yoddhas et prendre leur place en demi-finale au Dome, NSCI SVP Stadium mardi.

Le duo de raids des Thalaivas Narender (13 points) et Ajinkya Pawar (10 points) ont été les vedettes incontestées de leur victoire.

Une première mi-temps serrée a débuté avec les Thalaivas devenant la première équipe à remporter le tirage au sort et à choisir de faire un raid cette saison. Il semblait que la décision était venue avec un plan de match alors qu’ils prenaient une avance de 4-0, les raids de Narender brillamment complétés par une défense serrée. Le raider a continué d’être une menace pendant la mi-temps, enregistrant constamment des points de contact pour maintenir les Yoddhas épuisés.

Pour les Yoddhas, le duo de Pardeep Narwal et Surender Gill a souffert, n’enregistrant que cinq points entre eux pendant la mi-temps. Réduit à trois, il a fallu un SUPER TACKLE d’Ashu Singh sur Ajinkya Pawar qui a permis aux Yoddhas de ne pas subir un tout azimut. Juste à la fin de la mi-temps cependant, Narender est ressorti, pour attraper Sandeep Narwal puis Gurdeep pour laisser les Yoddhas au bord d’un all-out. Les Thalaivas sont entrés dans la pause en menant 16-14.

Les Thalaivas ont lancé la seconde mi-temps en infligeant un premier all-out aux Yoddhas pour prendre une avance de 19-15. Les Yoddhas ont riposté et Gill en particulier a commencé à marquer des points à intervalles réguliers. Les Thalaivas ont cependant gardé leur sang-froid, grignotant juste assez de points pour garder constamment les Yoddhas à distance.

A cinq minutes de la fin, les deux équipes n’étaient séparées que par trois points et la tension était palpable. Avec trois à faire, Pardeep Narwal a pris vie, éliminant M Himanshu et Abishek pour laisser les Thalaivas au bord d’un total. À un peu moins de deux minutes de la fin, les Yoddhas ont obtenu leur premier ALL OUT du match pour égaliser à 33 chacun. À trente secondes à peine de la fin, Narwal a proposé un SUPER RAID pour donner aux Yoddhas une avance de deux points.

Et pourtant, les Thaialvas ont riposté, Pawar leur a valu un point avant un point de tacle sur Narwal avec 15 secondes à jouer, les égalisant et menant le jeu à un bris d’égalité. Les Thalaivas ont battu un bris d’égalité tendu 6-4 pour remporter le match et organiser un affrontement en demi-finale contre Puneri Paltan jeudi.

