Tamil Talaivas – Gujarat Giants, Puneri Paltan – Patna Pirates Play Out Draws; Les Haryana Steelers battent les Bengal Warriors

Les Tamil Thalaivas et les Gujarat Giants se sont battus au coude à coude tout au long du match alors que le match s’est terminé par un match nul 31-31 dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Shree Kanteerava Indoor Stadium, ici samedi.

Les Tamouls Thalaivas ont demandé au débutant Narender d’enregistrer un SUPER 10 tandis que Rakesh a marqué 13 points pour les Gujarat Giants.

Les Tamil Thalaivas et les Gujarat Giants ont rapidement quitté les blocs, Rakesh et Narender récoltant les premiers points pour leurs équipes. Les deux équipes ont ensuite tenu bon dans l’unité défensive et n’ont pas pris trop de risques dans leurs raids.

Les Giants ont roulé sur les points de Rakesh et Ranjit et ont pris les devants à mi-parcours de la première mi-temps. Les Thalaivas se sont tournés vers Himanshu, Narender et Ajinkya Pawar pour l’impulsion, tandis que les Géants cherchaient à tirer parti de leur avance.

Rakesh et Ranjit ont continué à mener la charge pour les Giants, tandis que dans l’autre coin, Sahil Gulia a été remarquable pour rassembler la défense des Thalaivas. À mi-parcours, les Giants menaient 18-16 dans ce qui s’avérait être une compétition épicée.

Les Thalaivas ont lancé la seconde mi-temps avec le stellaire Narender continuant à bien performer avant que le tacle de M. Abishek ne leur donne leur premier ALL OUT, puis la tête. Les premiers échanges du deuxième essai ont été calmes, le Coréen Dong Geon Lee inscrivant également ses premiers points.

Les Thalaivas commençaient à monter les enchères après l’accalmie précoce, mais ont trouvé les Giants difficiles à percer. Néanmoins, Narender n’a pas été perturbé et a continué à grignoter, qui avait une avance de trois points avec un peu plus de neuf minutes à faire.

Abishek restait fort en défense tandis que Narender faisait ses débuts en SUPER 10 et que les Thalaivas roulaient.

Avec un peu moins de cinq minutes de jeu, les Giants devaient renverser une avance de quatre points. Rakesh est soudainement passé à la vitesse supérieure dans les dernières minutes, récoltant des points de raid cruciaux et ramenant les Giants dans le match alors que les deux équipes étaient à égalité 31-31 à moins d’une minute de la fin. Finalement, les équipes ont marché prudemment et se sont contentées d’une égalité 31-31.

Aslam Inamdar de Puneri Paltan est apparu avec une performance fantastique pour aider son équipe à atteindre une avance de sept points en première mi-temps. Mais les Patna Pirates, trois fois champions, ont riposté aux efforts du raider Sachin en seconde période et ont fait en sorte que le match se termine par une égalité à 34-34.

Aslam Inamdar et Mohit Goyat ont participé à des raids pour aider Puneri Paltan mettre le nez devant à 5-3 à la 5e minute. Le défenseur des Patna Pirates, Sunil, a réussi quelques tacles fantastiques, mais Puneri Paltan a continué d’avancer.

Cependant, les Pirates ont infligé un ALL-OUT à la 11e minute pour prendre une avance de trois points à 12- 9. Mais, quelques instants plus tard, Puneri Paltan a réduit Patna à deux membres sur le tapis et a repris la tête à 15-13. Peu de temps après, Alankar Patil de Puneri Paltan a taclé Rohit Gulia pour effectuer un ALL-OUT. L’équipe de Pune a continué sur sa lancée et menait confortablement à 23-16 en fin de première mi-temps.

Les Pirates ont montré un peu plus d’urgence en seconde mi-temps. Sachin a participé à quelques raids alors que les Pirates se rapprochaient du score de Paltan. A la 27ème minute, les Patna ont effectué un ALL OUT et ont pris l’avantage à 26-24.

Rohit Gulia a réussi un magnifique raid pour aider les Pirates à creuser leur avance. Cependant, l’équipe de Pune a riposté par des raids d’Akash Shinde et d’Aslam Inamdar et a égalisé les scores à 30-30.

Les deux équipes ont continué à gagner des points en tandem et ont été bloquées à 34-34 dans la dernière minute de le match. Cependant, les Patna Pirates et Puneri Paltan ont fait preuve de prudence et se sont contentés d’un résultat à égalité à la fin.

Dans l’autre match de la soirée, les Haryana Steelers ont pris le devant et ont maintenu leur performance fougueuse alors qu’ils a eu raison des Tigres du Bengale.

L’équipe de l’Haryana prend la deuxième place du classement avec sa victoire d’ouverture de la saison qui promet déjà tant d’action.

