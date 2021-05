Tamil Nadu Kid fait un don d’économies au fonds de secours de CM pour Covid et obtient un cadeau de retour du député Staline

Harish Varman, un enfant de sept ans de la ville d’Arappalayam à Madurai n’est qu’un enfant ordinaire mais a un cœur en or et l’étudiant de classe 2 avait récemment fait don de ses économies de tirelire de Rs 1000 au fonds de secours du ministre en chef du Tamil Nadu pour Covid -19. Harish, qui avait économisé de l’argent pour acheter un vélo pour lui-même, a plutôt fait don de l’argent au fonds du CM lorsqu’il a vu la montée des cas de Covid-19 et le sort de ceux qui souffrent du virus.

Harish a alors demandé à son père Elangovan d’envoyer Rs 1000 de sa tirelire qu’il avait économisé au fonds de secours du ministre en chef avec une note manuscrite adressée au député Staline et lui a demandé d’aider le peuple, Le nouvel Indian Express signalé.

Mais à la grande joie de Harish, dimanche, il a trouvé un vélo bleu et rouge à leur porte d’entrée, qui lui avait été apporté par le député de Madurai Nord K Thalapathy et quelques autres chefs de parti. La raison, la contribution de Harsihs et la lettre avaient ému le CM qui a envoyé un cycle au garçon par l’intermédiaire de ses chefs de parti. Pour ajouter à cela, Staline lui-même a appelé chez eux pour parler à Harish et l’a félicité pour ses contributions. Harish l’a également remercié pour le cadeau de la bicyclette.

Le Tamil Nadu CM a également partagé l’incident sur son compte Twitter officiel.

Staline a également demandé à Harish de rester en sécurité au milieu de la pandémie qui fait rage, d’étudier et de bien faire. Ses parents Geetha et Elangovan ont également exprimé leur gratitude et remercié le CM pour son appel.

Sur le front des coronavirus de l’État, Staline a désigné des ministres pour chaque district pour suivre les mesures de lutte contre le COVID-19.

