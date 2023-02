Tamil Nadu Forest Department Mahout enseigne la langue locale à un formateur thaïlandais.

Une conversation intrigante entre un mahout du département forestier du Tamil Nadu et un entraîneur thaïlandais a piqué la curiosité des utilisateurs des médias sociaux après qu’un clip a été téléchargé sur Twitter par Supriya Sahu, agent du service administratif indien.

On peut voir Bomman, un mahout du Tamil Nadu, enseigner le ‘tamoul’ à Somchat, l’un de ses collègues thaïlandais. En échange, il a appris le thaï avec lui. Au cours de leur pause déjeuner, les deux prennent les équivalents linguistiques de l’autre pour les termes “s’asseoir” et “manger”. Les deux dresseurs d’éléphants sourient à la caméra après avoir appris quelques phrases dans la langue de l’autre.

Bomman, notre mahout, enseigne du tamoul à l’entraîneur thaïlandais, Somchat, et apprend de lui pendant la pause déjeuner. Une camaraderie réconfortante 😊 13 cornacs et cavadis du département des forêts de TN sont formés au centre de conservation des éléphants de Thaïlande. #TNForest @IndeThaïlande pic.twitter.com/Ey60f6k6F9— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 7 février 2023

Treize cornacs et cavadis du Département des forêts du TN reçoivent actuellement une formation au Centre de conservation des éléphants de Thaïlande, selon Supriya Sahu, qui travaille actuellement pour le gouvernement du Tamil Nadu en tant que secrétaire en chef supplémentaire pour l’environnement, le changement climatique et les forêts.

Sahu a partagé la vidéo avec une légende détaillée qui disait : « Bomman, notre mahout, enseigne du tamoul à l’entraîneur thaïlandais, Somchat, et lui apprend du thaï pendant la pause déjeuner. Une camaraderie réconfortante 13 cornacs et cavadis du département des forêts de TN sont formés au centre de conservation des éléphants de Thaïlande.” Le clip a déjà recueilli environ 5000 vues.

Les utilisateurs des médias sociaux ont félicité les deux professionnels pour avoir fait un effort pour simplifier la communication l’un pour l’autre et aussi pour avoir tenté d’apprendre une nouvelle langue. Un utilisateur a commenté: “Donner des idées à Vadivelu.”

Un autre utilisateur a écrit: “Hier, j’ai regardé le documentaire – The Elephant Whisphers sur Netflix dans lequel le documentaire décrit de manière détaillée l’amour et l’attention de Bomman et de sa femme pour élever les bébés éléphants abandonnés avec des visuels époustouflants de la forêt de Sathyamangalam.”

Hier, j’ai regardé le documentaire – The Elephant Whisphers sur Netflix dans lequel le documentaire décrit minutieusement l’amour et les soins de Bomman et de sa femme pour élever les bébés éléphants abandonnés avec des visuels époustouflants de la forêt de Sathyamangalam. https://t.co/fsYDJc5gPd— S SIVAKUMAR (@sivavilathai) 8 février 2023

Le 5 février, Sahu a publié sur son compte Twitter des vidéos des mahouts et des cavadis des camps d’éléphants de Mudumalai et d’Anamalai se dirigeant vers l’entraînement au Thailand Elephant Conservation Center.

Tellement fier de voir nos Mahaouts et Cavadis des camps d’éléphants de Mudumalai et d’Anamalai se rendre en Thaïlande (une première expérience de vol pour tous les 13) pour s’entraîner au Thailand Elephant Conservation Centre. Ils ont l’air cool, ils font en effet le voyage d’une vie #TNForest pic.twitter.com/wrdprgvcPo— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 5 février 2023

Les vidéos ont été partagées avec un tweet qui disait : « Si fiers de voir nos Mahaouts et Cavadis des camps d’éléphants de Mudumalai et d’Anamalai se rendre en Thaïlande (une première expérience de vol pour les 13) pour s’entraîner au Thailand Elephant Conservation Centre. Ils ont l’air cool, ils font en effet le voyage d’une vie »

Selon les rapports, le 21 novembre 2022, le département des forêts du Tamil Nadu a émis une ordonnance gouvernementale autorisant la formation de mahouts et de leurs assistants délégués dans les centres d’éléphants captifs gérés par le gouvernement au Thailand Elephant Conservation Centre.

