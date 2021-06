Tamil Nadu CM annonce un prix en espèces de Rs 3 Crore pour les athlètes qui remportent l’or aux Jeux olympiques de Tokyo

Le ministre en chef du Tamil Nadu, le député Staline, a annoncé un prix en espèces de Rs 3 crore pour les athlètes qui remportent l’or aux Jeux olympiques de Tokyo qui débute le 23 juillet.

Le ministre en chef a fait cette annonce samedi au stade Jawaharlal Nehru, alors qu’il s’adressait aux athlètes et aux sportifs lors d’un camp de vaccination spécial contre le Covid qui leur était réservé.

Les médaillés d’argent recevront 2 crores de roupies comme prix en espèces et les médaillés de bronze recevront 1 crore de roupies, a-t-il déclaré.

Nethra Kumanan, Varun Thakkar et KC Ganapathy (voile), G. Sathian et A. Sharath Kamal (tennis de table), CA Bhavani Devi (escrime) et l’athlète paralympique T. Mariappan se sont qualifiés pour les Jeux olympiques du Tamil Nadu.

Staline s’est remémoré ses jours de sportif dans sa jeunesse et a déclaré que le sport est un connecteur majeur et a déclaré que des athlètes emblématiques comme Sachin Tendulkar, Karnam Malleswari, MS Dhoni, PT Usha et Milkha Singh seront toujours une inspiration pour les générations de jeunes de la nation.

Le ministre en chef du Tamil Nadu a déclaré que le DMK dans son manifeste électoral avait promis qu’une Académie olympique serait établie dans quatre zones de l’Etat et a ajouté que la promesse faite dans le manifeste électoral serait tenue.

Il a déclaré qu’un gymnase de classe mondiale et une installation de pointe pour aider scientifiquement les sportifs seront mis en place immédiatement et que son gouvernement s’est engagé à promouvoir et à soutenir les sports et les sportifs.

Staline a déclaré: « Si un Dhoni frappe un sixer ou un Ronaldo marque un but, le public dans le stade et ceux qui regardent à la télévision le ressentent comme un accomplissement personnel. » Il a ajouté: « Un sportif peut inspirer une génération et vous devriez tous gardez cela à l’esprit et soyez assuré que le gouvernement du Tamil Nadu vous soutiendra dans votre bien-être et votre bien-être ».

Le ministre en chef a également déclaré : « La vie est un jeu, dit-on, et il y a plusieurs personnes dans ce pays qui traitent la politique aussi comme un jeu, mais le sport doit être pris au sérieux et les sportifs sont une inspiration pour les générations à venir et vous devriez garder cela toujours à l’esprit. »

Staline a déclaré que la star de l’escrime Bhavani Devi, qui est devenue le premier athlète du Tamil Nadu à se qualifier pour les Jeux olympiques, avait déjà reçu une incitation en espèces de Rs 5 lakh et que les cinq autres athlètes recevraient également l’argent bientôt. Il a déclaré qu’en tant que passionné de sport, lui et son gouvernement défendraient toujours les sportifs de l’État dans les jours à venir.

Le camp de vaccination a été organisé par le Département de la protection de la jeunesse et des sports, l’Autorité de développement des sports du Tamil Nadu, le Développement de la santé et l’Association olympique du Tamil Nadu.

