Tamil Nadu Boy surmonte la pauvreté des smartphones et obtient 91% aux examens de la classe 12

Depuis que la pandémie de Covid-19 a forcé les écoles à fermer et à commencer des cours en ligne, des milliers d’étudiants ont souffert de l’inaccessibilité des smartphones ou d’une connexion Internet stable. La situation était la même pour T Sundaramoorthy, originaire d’un petit village du district d’Ariyalur au Tamil Nadu. Cependant, l’absence d’accès approprié à un smartphone et à Internet n’a pas empêché le jeune de 17 ans de marquer 91% à ses examens de classe 12.

Sundaramoorthy a étudié dans une école publique jusqu’à la classe 10, mais a ensuite déménagé dans une école privée après qu’une ONG se soit présentée pour parrainer son éducation. Il a déclaré au New Indian Express : « Après avoir terminé la classe 11, l’État a subi un verrouillage complet et on nous a soudainement demandé d’assister aux cours via des smartphones. Toute notre famille n’avait qu’un seul téléphone, que mon frère de 20 ans utilisait pour aller à l’université. »

Pendant le confinement, le frère de Sundaramoorthy lui donnait le téléphone dans l’après-midi. À ce moment-là, la moitié de ses cours seraient terminés. De plus, son frère utilisait la plupart des données pour ses propres cours, ce qui laissait à Sundaramoorthy peu de données pour survivre.

Lorsqu’il a obtenu un peu plus de 50 pour cent dans l’un de ses tests de révision en raison de ces restrictions, il a commencé à appeler ses professeurs tous les jours après les cours pour prendre des notes.

Sundaramoorthy a obtenu 541 points sur 600 après s’être préparé au moins huit heures par jour et a même obtenu 93 points en chimie, qui est sa matière préférée.

Outre ses propres études, Sundaramoorthy enseigne également à sa sœur de 16 ans, qui n’a pas non plus de smartphone. Il prend quelques heures de son emploi du temps chaque jour pour l’aider.

Sundaramoorthy, qui a remporté plusieurs concours d’art oratoire au niveau du district, est également doué pour la sculpture. Il a déclaré au New Indian Express: «Je veux poursuivre MBBS et j’étudie pour NEET tous les jours. Je n’ai pas assez de fonds. »

