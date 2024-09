Tamera Mowry dit qu’elle n’était pas au courant de la nouvelle émission de télé-réalité de Sister Tia

Tamera Mowry a révélé qu’elle avait « découvert avec le reste du monde » la prochaine série de télé-réalité de sa sœur jumelle Tia sur WEtv, intitulée Tia Mowry : Mon prochain acteà paraître le 4 octobre.

« Tia vit sa vie en ce moment, et Tia fait Tia », Sœur, sœur étoile a déclaré à Entertainment Tonight dans une interview récente.

Lorsque le journaliste d’ET a évoqué le prochain show dans une interview vidéo, Tamera a déclaré : « Euh, je sais. Je ne le savais pas jusqu’à ce que je l’apprenne avec le reste du monde ! » tout en se moquant légèrement et en roulant des yeux en plaisantant.

Nouvelles de Mon prochain acte est arrivé plus tôt cette année en avril, faisant ses débuts lors de la présentation des Upfronts 2024 de la société mère AMC Network à New York. Selon le logline et un nouvel aperçu Sorti hier, la série suivra Tia alors qu’elle expérimente sa vie seule, séparée de sa sœur avec qui elle a grandi sous les yeux du public et récemment divorcée de son ex-mari et collègue acteur Cory Hardrict (Le Chi, tout américain : retour à la maison), avec qui elle a partagé un mariage de 14 ans. Mon prochain acte retracera les défis professionnels et personnels de Tia, alors qu’elle jongle entre la maternité, les rencontres et plus encore.

Dans le teaser de la série, Tia a admis : « Être seule a été la partie la plus difficile de mon divorce. C’est dans des moments comme celui-ci que je sens que je souhaite que ma sœur et moi soyons toujours proches et que je puisse prendre le téléphone et l’appeler, mais ce n’est tout simplement pas le cas en ce moment. »

Lorsqu’on lui a demandé si Tamera pourrait rejoindre la série plus tard, le Secousses L’actrice a répondu : « Euh, elle ne m’a pas demandé. Donc je prends ça pour un non ! Non, elle dit, c’est mon histoire, et vous savez, je ne peux que respecter ça. » Auparavant, les deux sœurs ont joué côte à côte dans la série télé-réalité de The Style Network Tia et Tameraqui a duré trois saisons au début des années 2010.

Elle a continué, en demandant si son mari Adam Housley et elle avaient organisé des rendez-vous avec Tia (étant donné que la nouvelle série suit sa vie de célibataire) : « J’ai l’impression qu’elle ne veut pas de notre avis en ce moment… et je ne peux que respecter cela. Je pense donc qu’elle fait ce qu’elle veut. Je respecte simplement cela. »