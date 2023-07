Tameka Foster veut que le lac Lanier soit drainé

Cela va probablement énerver beaucoup de gens, mais il est peut-être temps.

Le lac Lanier a coûté la vie à d’innombrables personnes au fil des ans et au moins un habitant de la région d’Atlanta est prêt à mettre fin à cette tendance. Tameka Foster, l’ex-épouse d’Usher Raymond, a lancé une pétition pour que le lac dangereux mais toujours très populaire soit drainé et restauré selon Blavité.

Foster a perdu son fils de 11 ans Kilé Glover au lac en juillet 2012 et elle s’est récemment rendue sur Instagram pour annoncer ses efforts pour fermer le trou d’eau et potentiellement sauver des vies.

Comme beaucoup d’entre vous le savent peut-être, le lac Lanier est construit au sommet d’une ville noire autrefois florissante appelée Oscarville, fondée dans les années 1800. La ville était un endroit magnifique pour les familles et les professionnels noirs jusqu’en 1912, lorsqu’une fille blanche nommée Mae Crow a été retrouvée morte dans les bois après avoir été agressée sexuellement.

Qu’il suffise de dire que les Blancs ont déchiré l’endroit et finalement, Oscarville a succombé aux attaques des cavaliers de nuit. C’est sur cette terre que Lake Lanier est né, sur les tombes de Noirs décédés.

À cette fin, Tameka Foster souhaite un rajeunissement complet de la terre afin qu’elle puisse être sûre et respectueuse de l’histoire des Noirs.

Cet incident, entre autres, souligne le besoin urgent de mesures de zonage, de sécurité et de révision complète appropriées dans le lac. La construction du lac au-dessus d’une ville a entraîné une modification des schémas de courant qui présentent des dangers importants pour ceux qui pratiquent des activités nautiques. Les circonstances uniques créées par l’emplacement du lac nécessitent une approche proactive pour améliorer les mesures de sécurité et prévenir les accidents. En reconnaissant et en traitant ces risques, nous pouvons favoriser un environnement qui accorde la priorité au bien-être de tous. Il a été signalé comme le lac le plus pollué de Géorgie et classé parmi les 10 lacs les plus pollués des États-Unis.