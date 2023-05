Appelez les belles, car vos étourdissants préférés du Mississippi sont de retour !

Belle Collective revient à OWN ce soir à 8/7 C pour une troisième saison épicée et l’une des dames détaille le «tour en montagnes russes» sauvage.

Tambra Cherie a déclaré à BOSSIP qu’elle et ses collègues beautés basées à Jackson apportaient un mélange de drame et de fraternité cette fois-ci, et elle pense que les observateurs dévoués de Belle seront ravis.

Non seulement cela, mais elle est prête à laisser les téléspectateurs mieux comprendre sa vie privée, tout en essayant de protéger sa paix des choses. (et les gens embêtants) qui pourrait l’interrompre.

Ci-dessous, Tambra dit à BOSSIP ce que vous pouvez attendre d’elle-même, Latrice Rogers, Lateshia Pearson, Marie Abston, Aikisha Holly-Colon et Sophia O. Williams alias « Sogucci » sur Belle Collective saison 3.

Qu’est-ce que ça fait d’avoir une troisième saison de Belle Collective ?

Je pense que c’est une bénédiction. Vous ne comprenez pas combien de fois je suis allé aux Grammys, ou aux BET Awards, et à tous ces endroits tout au long de ma carrière, et ils me regardent comme si j’étais fou quand je dis que je viens du Mississippi. Et ils sont comme, « Pourquoi es-tu toujours là? » Donc, pour moi, des années plus tard, c’est une bénédiction de pouvoir vous montrer pourquoi je suis toujours là.

Convenu. En plus de l’emplacement à Jackson, pourquoi pensez-vous que les gens continuent de regarder Belle Collective ? Chaque fois que vous arrêtez d’émettre, il y a toujours une demande pour plus.

Et j’adore ça. Je pense que c’est parce que vous voyez des femmes noires faire des choses incroyables. Je pense que cela montre que les femmes noires sont incroyables et que nous faisons des choses incroyables. Et je pense que les gens se connectent pour voir comment nous jonglons avec toutes ces choses que nous faisons, [like] nos parcours professionnels. Avec moi, je fais partie de ces femmes, je fais passer ma carrière avant tout. C’était important pour moi. Et j’ai réalisé que je n’étais pas la seule dans ce cas. Pendant si longtemps, je n’ai pas voulu interrompre ce qui se passait. Je voulais construire ma marque et je l’ai fait et j’ai mis ça avant de fonder une famille.

Et c’est quelque chose que vous ne voyez pas nécessairement dans le Mississippi et dans le Sud parce qu’on nous apprend à nous marier. Dès que tu sors de l’école, que fais-tu ? Trouver un emploi, se marier et avoir des enfants. Et ce n’était tout simplement pas le plan pour moi. Bien sûr, je veux la famille, je veux les bébés, oui, mais en même temps, je sais que j’ai un but, et ce but me prend juste un peu plus de temps. J’ai juste pris un chemin différent. Et donc, je pense que les gens sont intrigués par ça, que vous [can] défendez-vous et prenez des décisions pour vous-même avec lesquelles tout le monde ne sera nécessairement pas d’accord. Mais vous avez d’autres femmes dans ce monde qui peuvent s’identifier à nous.