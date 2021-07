Tamarack Fire se propage au Nevada; Bootleg Fire près d’un tiers contenu

Plus de 1 200 pompiers ont continué à combattre l’incendie de Tamarack près du lac Tahoe en Californie et au Nevada.

dans l’Oregon, le plus grand incendie de forêt du pays, le Bootleg Fire, a atteint 624 milles carrés jeudi, soit un peu plus de la moitié de la taille de Rhode Island.

Près de 80 grands incendies de forêt brûlent maintenant aux États-Unis, dont 19 dans le Montana.

Un grand incendie de forêt dans le nord de la Californie s’est propagé au Nevada mercredi soir, entraînant de nouvelles évacuations, tandis que les équipes luttant contre le plus grand incendie du pays dans l’Oregon ont été aidées par de meilleures conditions météorologiques.

La fumée des incendies de forêt dans l’ouest a continué de se propager jeudi, apportant un ciel brumeux et une mauvaise qualité de l’air à de nombreux endroits.

Plus de 1 200 pompiers ont combattu jeudi l’incendie de Tamarack près du lac Tahoe en Californie et au Nevada. L’incendie a brûlé plus de 68 miles carrés de forêt nationale.

Une demande d’évacuation a été émise pour des parties du comté de Douglas, dans le Nevada, alors que l’incendie se propageait à travers la frontière de l’État. Un centre d’évacuation a été mis en place dans un centre communautaire à Gardnerville, Nevada.

Les pompiers s’attendaient à un comportement d’incendie actif ou extrême jeudi, qui pourrait voir des vents de 14 mph et des températures approchant les 90 degrés.

Au nord-ouest, le Dixie Fire s’est propagé sur le flanc ouest de la Sierra Nevada, s’étendant sur plus de 162 miles carrés. La rive ouest d’un lac de villégiature et de nombreuses autres petites collectivités faisaient l’objet d’ordres d’évacuation.

Les autorités ont déclaré que des vents et des températures plus faibles ont permis aux équipages d’améliorer les lignes de feu dans cet incendie. L’incendie s’est approché d’une zone brûlée par un précédent incendie sur son flanc sud-est actif, laissant espérer que le manque de carburant pourrait réduire sa propagation.

Plus de 2 200 personnes luttent contre l’incendie, qui est maîtrisé à environ un tiers.

Plus de 21 700 pompiers forestiers et personnel de soutien sont affectés aux incendies de forêt, a déclaré le National Interagency Fire Center.

Les prévisions n’étaient pas aussi optimistes dans d’autres parties du pays: le National Weather Service a déclaré jeudi que « des conditions météorologiques d’incendie élevées à critiques s’étendent du nord de la Sierra Nevada au nord-ouest du Montana, où les incendies de forêt devraient se propager de manière incontrôlable ».

La fumée et d’autres particules provenant d’incendies dans l’ouest des États-Unis et du Canada ont voyagé sous le vent, produisant un ciel brumeux et réduisant la qualité de l’air – dans certains cas à des milliers de kilomètres des points d’origine, selon le US Drought Monitor.

Après qu’un front froid ait balayé le ciel dans le nord-est pendant la nuit, la fumée devrait être la plus épaisse jeudi dans les Carolines, les vallées de l’Ohio et du Tennessee, les Grands Lacs et le Haut-Midwest, a annoncé le service météorologique. Des alertes sur la qualité de l’air ont été émises du Minnesota à la Caroline du Nord.

En Caroline du Nord, le service météorologique a averti que « la qualité de l’air devrait atteindre le code orange, ce qui est malsain pour les groupes sensibles et signifie que les personnes souffrant de maladies respiratoires et/ou cardiaques, les personnes âgées et les enfants devraient réduire les efforts extérieurs prolongés ou intenses ».

La recherche indique des dommages potentiels à la santé à long terme dus à l’inhalation de particules microscopiques de fumée, ce qui signifie que des millions de personnes pourraient être en danger loin des lieux où brûlent d’énormes incendies.

Contribution : The Associated Press