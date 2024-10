Tamara Ecclestone, sans maquillage, porte un survêtement décontracté et est chargée de sacs après avoir profité d’une grande virée shopping avec sa fille.

Tamara Ecclestone a dépensé de l’argent cette semaine alors qu’elle était vue chargée de sacs et de boîtes après avoir profité d’une virée shopping chez Peter Jones à Chelsea.

La mondaine millionnaire, 40 ans, avait une silhouette décontractée et s’est maquillée gratuitement pour la sortie, où elle a été aidée par son entourage alors qu’elle transportait plusieurs gros sacs jusqu’à sa voiture qui l’attendait.

Tamara, portant un survêtement marron douillet et des bottes noires confortables, a été rejointe par sa fille Serena, quatre ans, alors qu’elles remplissaient le véhicule de marchandises.

Et tandis que Tamara s’habillait de manière décontractée pour la journée, sa petite fille a opté pour une jupe et un haut rouges scintillants, qu’elle portait par-dessus son pull et ses leggings.

L’héritière avait l’air de bonne humeur lors de l’éventuelle virée shopping de Noël alors qu’elle interagissait avec l’homme serviable et son jeune enfant.

Parmi les objets transportés se trouvait un chevalet d’art pour enfants, qui pourrait peut-être être un joli cadeau de fête pour l’une de ses filles.

En balayant ses cheveux bruns de son visage avec une pince à griffes, Tamara a montré sa beauté naturelle en abandonnant les produits cosmétiques pendant la journée décontractée.

Le mois dernier, Tamara a une fois de plus fait preuve de générosité en célébrant le quatrième anniversaire de sa fille Serena avec style.

L’héritière de la Formule 1 lui a offert une voiture électrique BW-U20 Joywhale rose vif d’une valeur de 250 £ et a décoré sa maison avec une immense guirlande de ballons.

Serena portait un joli pyjama avec « Four Riri » sur le devant tout en souriant pour une photo avec des tas de cadeaux qui dominaient sa tête.

Tamara, qui partage ses filles Serena et Sophia, 10 ans (connues sous le nom de Fifi) avec son mari Jay Rutland, n’a épargné aucune dépense pour marquer l’occasion.

‘4 ans que je t’aime Riri. Vous nous avez affrontés et avez fait de nous un 4. Nous vous aimons plus que vous ne pourrez jamais l’imaginer. Joyeux anniversaire bébé blaireau », a-t-elle légendé la publication Instagram.

D’autres clichés comprenaient une adorable photo de Serena le jour de sa naissance et une photo d’elle rencontrant sa sœur aînée.

L’héritière s’est approvisionnée en tas de marchandises pendant la virée shopping

Dans une mise à jour de la veille, Tamara a écrit : « 4 heures du matin. La petite fille qui nous a fait 4, nous sommes si reconnaissants que vous nous ayez choisis. Merci de nous avoir complété. Je ne pourrais pas t’aimer davantage.

En mars dernier, Tamara a mis en colère ses fans sur Instagram lorsqu’elle a partagé des photos du cadeau du 10e anniversaire de sa fille Fifi : un paresseux.

L’héritière millionnaire a légendé les photos « Matin spécial anniversaire » avec trois cœurs d’amour, tandis que ses fans se sont déchaînés dans les commentaires.

Les images montraient toutes Fifi et le paresseux, avec un couple montrant également sa sœur Serena.

Souriante pour quelques photos, Serena portait un joli pyjama avec « Four Riri » sur le devant.

En mars, Tamara a mis ses fans en colère sur Instagram lorsqu’elle a partagé des photos du cadeau du 10e anniversaire de sa fille Fifi – un paresseux (Fifi en photo avec sa sœur Serena et le paresseux)

Tamara, qui a récemment parlé de la libération du cambrioleur de son manoir, a été frappée par des commentaires tels que : « Je suis dégoûtée par cela. Je ne suis plus.

Ils ont poursuivi : « Les paresseux sont des créatures solitaires qui veulent qu’on les laisse tranquilles, donc contrairement aux animaux domestiques, ils n’aiment pas être touchés.

« Ils n’aiment pas non plus les humains. J’adore ta page mais c’est nul. Ces créatures ne sont PAS pour votre plaisir.

D’autres ont commenté : « »Maman, donne-moi un paresseux » – « bien sûr princesse, tout ce que tu dis ». »