Tamar Braxton suscite de nouvelles rumeurs de relation après avoir été repérée avec un avocat sexy et tourbillonnant

Nouvel avocat bae, qui est-ce ?

Tamar Braxton s’est peut-être trouvée un nouvel homme et ses fans surprotecteurs sont heureux de son choix après le drame relationnel précédent qui s’est déroulé aux yeux du public.

Comme indiqué précédemment, la relation de Braxton avec son ex David Adefeso a pris fin après que le gourou de la finance l’a accusée de l’avoir agressé physiquement et d’avoir causé 30 000 $ de dommages à sa voiture de luxe. Depuis l’accusation, les deux ont semblé faire amende honorable et passer à autre chose.

Plus récemment, le jour de la fête des pères, Tamar a rendu hommage à Adefeso.

Le chanteur a écrit;

« @officialvincentherbert et @david.adefeso vous faites tous les deux un travail EXCEPTIONNEL en vous présentant à @loganland8 maintes et maintes fois. Il est tellement béni d’avoir 2 papas un de sang et un d’esprit qui l’aime de la même manière. Vous avez tous les deux été un GRAND soutien non seulement pour lui mais pour moi aussi. Merci à vous deux d’être envoyés du ciel.

De nombreux fans étaient bouleversés et confus qu’elle mentionne Adefeso et ont repris ses commentaires pour lui rappeler qu’Adefeso affirmait qu’elle était physiquement violente. Ils ont également souligné qu’il avait même une ordonnance d’éloignement temporaire contre elle.

Braxton a rapidement pris connaissance des commentaires et s’est rendu à La salle de l’ombre pour s’expliquer. Braxton a déclaré qu’elle avait ajouté son ex au poste d’hommage en raison du lien qu’il partage toujours avec son fils, Logan.

Avance rapide jusqu’à maintenant et il est assez évident que Tamar est dans un bon endroit et aurait peut-être trouvé un nouvel amour. Des rumeurs ont circulé en ligne selon lesquelles elle et Adefeso auraient peut-être ravivé leur romance, mais les fans ont récemment repéré Tamar avec un avocat d’Atlanta.

Tamar Braxton sort avec Jeremy Robinson

Au cours du week-end, une vidéo a fait surface montrant Tamar tenant la main d’un homme bien habillé. Cet homme a depuis été identifié comme étant l’avocat d’Atlanta Jeremy Robinson.

Elle a récemment été repérée avec M. Robinson via un message de LeQuartierParle qui a ajouté qu’il serait le nouveau fiancé de la chanteuse.

Il est également ironique que M. Robinson ait célébré son 46e anniversaire ce week-end et que Tamar Braxton ait posté une carte d’anniversaire et une bouteille de Dom Pérignon sur son histoire Instagram.

Les deux ont-ils fêté son anniversaire ensemble ? C’est sûr que ça y ressemble !

Quant aux fans dévoués de Tamar, ils sont heureux qu’elle soit rayonnante et apparemment sans F-boy.

Un fan a écrit: “Bien parce que David devait partir”, sur les réseaux sociaux.

Un autre a écrit : « Il était temps. Parce que pourquoi était-elle TOUJOURS en train de jouer avec le mec africain / jamaïcain qui a porté plainte contre elle et a mis toutes ses affaires sur Internet.

Que pensez-vous du nouveau boo de Tamar ? Vous pensez qu’il pourrait être Mr. Right ? Faites-nous savoir vos pensées ci-dessous!