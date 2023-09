« OUAIS ALORS. JE NE VAIS PAS BIEN. PAS DU TOUT… MAIS JE VA BIEN ET [THAT’S WHAT] QUESTIONS », a écrit Tamar.

Dans les histoires Instagram de Tamar, elle a partagé plus de détails sur les questions et les préoccupations concernant son calvaire.

Après un récent vol, Tamar Braxton ne se sent « en sécurité nulle part ni avec personne », et les détectives des médias sociaux soupçonnent que cela s’applique à sa rupture avec son fiancé Jeremy « JR » Robinson.

Jeremy «JR» Robinson vient de publier Tamar Braxton hier, mais voici pourquoi les fans pensent qu’ils ont rompu

Les internautes se sont demandé si « personne » et « pas en sécurité… avec personne » s’appliquaient à JR. Ce n’est pas son travail d’empêcher une effraction de voiture, mais Tamar admettant dans son message qu’elle « ne vit nulle part » semble soudainement célibataire. A fait le Cour de la Reine La star vient-elle de s’éloigner de son roi si elle « n’habite nulle part ?

« Où est son fiancé ? Elle n’est pas en sécurité avec lui ? Il n’a pas de place pour eux ? quelqu’un a demandé on Les discussions de quartier poste. « Elle n’habite nulle part ? Vous n’êtes en sécurité nulle part ? Va-t-elle bien? » se demanda un autre. « Pourquoi tu n’as pas de maison ? Je suis juste confus par sa légende », a demandé une réponse.

Bien que ce soit la saison des ruptures choquantes de célébrités comme Teyana Taylor et Iman Shumpert, tout le monde pensait que le bébé Braxton était joyeusement fiancé à JR. Après tout, il vient de poster le Amour et guerre star la veille, ressemblant à un partenaire parfaitement fier.

Dimanche, JR a partagé des images de son chéri chantant l’hymne national lors du match des Falcons d’Atlanta.

«Tamar a tué cette performance et a placé la barre plus haut pour son chant de l’hymne national. Vous savez tous que je ne suis pas fan des Falcons, mais elle peut être une supporter pendant au moins un jour… @tamarbraxton tu sais ce que c’est bébé ! il a écrit sur Instagram.

Tamar a répondu avec autant d’amour dans les commentaires adressés à son futur conjoint qui l’a soutenu.

« Merci bébé d’être mon fan n°1 en public et en dehors », a-t-elle répondu. « @Rarebreednola, c’est une telle bénédiction d’avoir un homme qui vous encourage POUR DE VRAI !! » elle a ajouté. « Je suis tellement reconnaissante de t’appeler mienne. »

J’ai chanté dès mon tout premier #nfl match aujourd’hui😌 JR est officiellement à la tête #tamartien « tu ferais mieux de manger » 😌 #amouretguerre10 #manifesterlesuperbowl 🙏🏼 pic.twitter.com/06IZ5yKWJk – Tamar Estine✨ (@TamarBraxtonHer) 18 septembre 2023

Malgré l’action amoureuse en ligne et sur le terrain il y a moins de 24 heures, Tamar « ne vit nulle part ? Elle n’est même pas en sécurité avec son « fan n°1 ? En plus des légendes contradictoires, Tamar ne suit pas son fiancé sur Instagram. On ne sait pas s’il s’agit d’un nouveau développement ou si elle ne l’a plus suivi avant le vol.

Quoi qu’il y ait dans l’air ces jours-ci, cela ne semble pas être de l’amour. Il semblait que Tamar et JR pourraient tenir la distance après s’être retenus lors d’un drame plus tôt cette année. JR a roulé dur pour sa nouvelle fiancée contre son ex et même ses Kandi Burruss et Todd Tucker.

Jésus, prends le volant de Tamar ! Espérons que le chanteur trouvera bientôt un peu de sécurité et de réconfort.

Pensez-vous que Tamar Braxton et Jeremy « JR » Robinson ont vraiment rompu après son effraction ?