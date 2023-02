Tamar Braxton et Evelyn Lozada recherchent l’amour sur “Queens Court”

Tamar Braxton, Evelyn Lozada et Nivea unissent leurs forces pour une nouvelle émission de télé-réalité qui devrait faire grésiller Peacock.

L’amour et le bonheur peuvent être difficiles à trouver, surtout si vous êtes aux yeux du public. Mais ces trois reines des célébrités ne renoncent pas à leurs chances de trouver le match parfait. Cour de la reineune nouvelle série de 10 épisodes créée par le producteur de télé-réalité Will Packer, réunira les chanceuses alors qu’elles courtisent 21 prétendants potentiels confiants et prospères.

Les cœurs seront brisés et les larmes couleront alors que les célébrités passeront au crible leurs candidats pour trouver le roi ultime.

Le couple hollywoodien Holly Robinson Peete et Rodney Peete animeront la série passionnante qui débutera le 16 mars.

Les vies amoureuses respectives de Braxton, Lozada et Nivea ont fait la une des journaux

En 2012, Lozada a demandé le divorce de Chad “Ochocinco” Johnson, à la suite d’un différend de violence domestique avec l’ancienne star de la NFL. Johnson a été arrêté pour avoir prétendument donné un coup de tête à Lozada lors d’une dispute. L’incident a conduit à leur divorce et à des poursuites judiciaires.

La chanteuse de R&B nominée aux Grammy Awards Nivea était mariée au super producteur et chanteur “The Dream”, mais le couple s’est séparé en 2007. Après la finalisation du divorce un an plus tard, le hitmaker “Laundry Mat” est brièvement sorti et a presque épousé le rappeur Cash Money Lil Wayne. En 2009, il a été confirmé que Nivea et le natif de Louisiane étaient fiancés. Mais, un an plus tard, le couple a rompu leurs fiançailles.

Quant à Braxton, la célèbre centrale R&B a été mariée deux fois. De 2001 à 2003, la chanteuse nominée aux Grammy était mariée au directeur musical Darrell “DeVante Swing” Allamby. Elle a ensuite épousé le producteur de musique Vince Herbert en 2008 et le couple a eu un fils ensemble. Le couple a demandé le divorce en 2017 et a finalisé leur séparation en 2019.

Un peu d’amour est sans aucun doute dû à ces reines. Selon quelques rumeurs, Braxton aurait peut-être trouvé un nouvel homme grâce à la série à venir.

Tamar Braxton a été vue en train de bavarder avec Jeremy Robinson lors de son anniversaire en août

Une vidéo devenue virale à la fin du mois d’août a capturé Braxton se tenant la main et bavardant avec l’avocat puissant d’Atlanta Jeremy Robinson lors de la célébration de son anniversaire.

Robinson est un concurrent de l’émission. Et oui, il est blanc.

Braxton a également partagé quelques faits saillants de la fête d’anniversaire sur son histoire Instagram, alimentant davantage les rumeurs d’amour. Selon le Marque Jasmin, Robinson a mentionné qu’il était “heureusement amoureux” sous l’une de ses photos Instagram de la soirée d’anniversaire, cela pourrait-il signifier qu’il a trouvé une romance éternelle avec Braxton ?

Je suppose que nous devrons nous accorder Cour de la reine découvrir.

Première saison de Cour de la reine premières le jeudi 16 mars sur Peacock.

Allez-vous regarder?